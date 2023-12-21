Инсайд. Депутаты Кочанов и Бикмаева остались без мандатов из-за уголовных дел

Абушаев в свое время стал фигурантом уголовного дела по факту мошенничества с земельными участками. Он был объявлен в федеральный розыск, но смог уехать в зону проведения специальной военной операции, где, по его словам, выполняет «важные для страны задачи». Вчера, 20 декабря, стало известно о награждении Абушаева медалью «За храбрость». Интересно, что суд Приморского края обязал следствие отменить постановление о розыске мэра, и прокуратура не смогла оспорить это решение.