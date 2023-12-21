Инсайд. Депутаты Кочанов и Бикмаева остались без мандатов из-за уголовных дел

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В истории с внезапным уходом из Омского городского Совета депутата Константина Кочанова появились новые подробности. Город55 уже писал о том, что Кочанов подал вчера, 20 декабря, заявление о досрочном сложении полномочий. В пресс-службе городского Совета рассказали, что он решил отправиться на СВО и сейчас проходит подготовку. А источник Города55 рассказал, что к нему проявляют активный интерес правоохранительные органы.
Осведомленный инсайдер уточняет, что этот интерес связан с работой Кочанова в АО «Омский речной порт» на должности заместителя генерального директора по грузовой и коммерческой работе. Кстати, по данным «Города55», Кочанов в «Речпорту» больше не работает.
— Эта история очень похожа на случай мэра Большого Камня в Приморье Рустяма Абушаева, — объяснил наш источник.
Абушаев в свое время стал фигурантом уголовного дела по факту мошенничества с земельными участками. Он был объявлен в федеральный розыск, но смог уехать в зону проведения специальной военной операции, где, по его словам, выполняет «важные для страны задачи». Вчера, 20 декабря, стало известно о награждении Абушаева медалью «За храбрость». Интересно, что суд Приморского края обязал следствие отменить постановление о розыске мэра, и прокуратура не смогла оспорить это решение.
Уход из Законодательного собрания Омской области Дарьи Бикмаевой, о котором стало известно вчера, наш источник связывает с обстоятельствами похожего характера — силовой интерес. Напомним: Бикмаева прошла в региональный парламент, будучи еще студенткой, а сейчас работает терапевтом в городской поликлинике №15. Ее отец — известный бизнесмен Денис Клевакин, осужденный в 2018 году за неуплату налогов и контрабанду наркотиков.