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Published Сегодня, 07:09

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Омский депутат мог отправиться на СВО по примеру мэра Большого Камня

Инсайд. Депутаты Кочанов и Бикмаева остались без мандатов из-за уголовных дел

21 декабря 2023, 07:09
Фото: омский городской Совет

Омский депутат мог отправиться на СВО по примеру мэра Большого Камня

Источник Города55 говорит об интересе к депутатам со стороны правоохранительных органов. Пока что неопределенном интересе, который, как известно, может обернуться чем угодно.

В истории с внезапным уходом из Омского городского Совета депутата Константина Кочанова появились новые подробности. Город55 уже писал о том, что Кочанов подал вчера, 20 декабря, заявление о досрочном сложении полномочий. В пресс-службе городского Совета рассказали, что он решил отправиться на СВО и сейчас проходит подготовку. А источник Города55 рассказал, что к нему проявляют активный интерес правоохранительные органы.

Осведомленный инсайдер уточняет, что этот интерес связан с работой Кочанова в АО «Омский речной порт» на должности заместителя генерального директора по грузовой и коммерческой работе. Кстати, по данным «Города55», Кочанов в «Речпорту» больше не работает.

— Эта история очень похожа на случай мэра Большого Камня в Приморье Рустяма Абушаева, — объяснил наш источник.

Абушаев в свое время стал фигурантом уголовного дела по факту мошенничества с земельными участками. Он был объявлен в федеральный розыск, но смог уехать в зону проведения специальной военной операции, где, по его словам, выполняет «важные для страны задачи». Вчера, 20 декабря, стало известно о награждении Абушаева медалью «За храбрость». Интересно, что суд Приморского края обязал следствие отменить постановление о розыске мэра, и прокуратура не смогла оспорить это решение.

Уход из Законодательного собрания Омской области Дарьи Бикмаевой, о котором стало известно вчера, наш источник связывает с обстоятельствами похожего характера — силовой интерес. Напомним: Бикмаева прошла в региональный парламент, будучи еще студенткой, а сейчас работает терапевтом в городской поликлинике №15. Ее отец — известный бизнесмен Денис Клевакин, осужденный в 2018 году за неуплату налогов и контрабанду наркотиков.

Стало известно, почему депутат омского Горсовета отказался от мандата
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#Политика#Омский Горсовет#Новости#Николай Эйхвальд#Законодательное собрание#Константин Кочанов#Дарья Бикмаева
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