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Избиение

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Ноябрь
Шок. У кафе на Левом берегу Омска жестоко избили девушку
5 ноября, 13:39
Октябрь
Драка из-за девушки, отключение телеканалов и новый тренер «Авангарда». Омск сегодня
21 октября, 15:11
Устроила самосуд. В Омской области женщина жестоко избила мужчину за оскорбления
60-летнему пострадавшему пришлось долго восстанавливаться и проходить лечение.
7 октября, 04:52
Сентябрь
Омича, который напал с молотком на мать, отправили под стражу на два месяца
Региональный следком продолжает расследовать дело омича, который пробил голову матери молотком, сейчас подозреваемый заключен под стражу.
24 сентября, 12:09
31-летний мужчина погиб после избиения бывшим заключенным
В Омской области 31-летний мужчина скончался от полученных травм после избиения. Подозреваемым в совершении преступления является недавно освобожденный из места лишения свободы.
13 сентября, 11:55
Август
Избил и обокрал инвалида. 21-летнего омича за насилие заключили под стражу
За совершенные преступления подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.
19 августа, 10:58
Избил ботинком. Омич проломил голову полицейскому за его работу
В суде нападавший свою вину не признал и не дал абсолютно никаких показаний. Ближайшие 3,6 года ему придется провести в колонии.
16 августа, 03:42
Июнь
Не сосчитать переломов. Рецидивист из Омской области жестоко избил свою сожительницу
26 июня, 06:37
Вину не признал. Омский суд вынес приговор учителю, который избил отца школьницы
3 июня, 08:34
Апрель
Застолье закончилось трагедией. Пьяный омич до смерти забил мать в ответ на ее упреки
22 апреля, 08:30
Омский суд наказал главу Знаменского района за драку с руководителем поселения
20 апреля, 08:59
«Бытовуха», ревность и пьяные конфликты. Преступления в Омске с начала 2024 года
5 апреля, 02:50
Март
Бывшие ученики азовской школы заступились за педагога, который избил ребенка на уроке
13 марта, 10:07
Избиение школьника, штраф за крупный пожар и автобусный беспредел. Омск сегодня
12 марта, 14:34
Февраль
Разлагался на дне. Омича, истязавшего жену, забили насмерть и сбросили в колодец
Обвиняемых в преступлении отправили в СИЗО.
26 февраля, 12:31
Перевели из реанимации. Юный омич пришел в сознание после ударов молотком по голове
19 февраля, 06:31
Гонки с ДПС, экскурсия к самолету в пшеничном поле и банда сутенеров. Омск сегодня
16 февраля, 14:03
Пьяный поджигатель, избиение школьника и аномальное похолодание. Омск сегодня
15 февраля, 13:49
Хотели «наказать». В Омске подростки жестоко избили одноклассника после уроков
15 февраля, 09:29
Приставил нож к горлу. Омич рассказал подробности драки между студентами-юристами
12 февраля, 10:38

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