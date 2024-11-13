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Автомобилисты

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2024
После морозов до -20 в Омск придет мощное потепление до плюсовой температуры
13 ноября, 03:17
Омичи в очередной раз заметили выросшие цены на бензин
В Омске зафиксировано повышение цен на топливо, что вызвало волну недовольства среди местных жителей и активные обсуждения в социальных сетях, где омичи делятся своими опасениями по поводу дальнейшего роста цен.
25 октября, 07:51
Гололед отступает? На трассе из Омска в Новосибирск убрали ограничения
12 октября, 13:05
Работы идут по графику. В Омске на бульваре Архитекторов открыли уже два перекрестка
12 октября, 12:10
Комфорт и безопасность. В поселениях Омского района привели в порядок свет и дороги
5 октября, 05:15
Неприятный сюрприз. В Омске вновь поднялись цены на бензин
Автомобилисты готовятся к новым тратам и пересматривают свои маршруты. Цены на бензин и дизель растут, как и стоимость всего в Омске.
25 сентября, 03:42
Омских автомобилистов собираются штрафовать за перекрытый доступ к мусорным бакам
17 сентября, 08:42
Обновили асфальт и ливневки. В Омске готовы открыть перекресток бульвара Архитекторов
30 августа, 05:50
Ездить только на Ладе. Россиян предупредили о резком повышении цен на автомобили
Скоро в России начнет расти утильсбор, ставки по нему будут повышаться на уровень инфляции, из-за чего уже через несколько лет коэффициенты на легковые и грузовые автомобили увеличатся в разы.
16 июля, 10:13
Возникли вопросы. После перекрытия бульвара Архитекторов в Омске нашлись нарушения
3 апреля, 05:56
Из-за перекрытия бульвара Архитекторов на улицах Левобережья изменится движение машин
Омские водители снова смогут поворачивать налево с улицы Конева на 70 лет Октября, об отмене запрета рассказали в дептрансе.
2 апреля, 11:50
Много вопросов. Аферисты обманули омича, представившись сотрудниками СТО
19 января, 03:03
Плохая видимость, метель и гололед. Омичей предупредили об опасной непогоде
Метель, снижение видимости на дорогах, гололед и порывы ветра. МЧС призывает омичей оставаться дома.
7 января, 08:30
2023
Сбитые пешеходы и косули. Прорванные трубы. Мертвый младенец. Громкие темы недели
24 декабря 2023, 09:58
Только 14% жителей Омской области могут позволить себе кредит на новый автомобиль
18 декабря 2023, 09:33
Очередная поломка, дорогие яйца и пылающие автомобили. Омск сегодня
12 декабря 2023, 13:53
Всего лишь за год. В Омске стоимость гаражей увеличилась на 20%
Цены боксов для автомобилей в Омске выше, чем в целом по России.
31 октября 2023, 06:10
Как у Владимира Путина. В Омске за 655 тысяч продают раритетную «Волгу»
28 октября 2023, 08:26
За минувшую ночь на обработку дорог в Омске ушло 230 тонн песко-соляной смеси
Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и поменять резину на зимнюю.
23 октября 2023, 03:56
Виталий Хоценко на автомобиле «Победа» принял участие в автопробеге «Команда Путина»
В Омске прошел автопробег, посвященный поддержке курса президента страны.
7 октября 2023, 09:12

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