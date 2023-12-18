Неудачное открытие. На ледовой переправе в Омской области под лед ушел трактор

Трактор провалился под лед в районе Белоярской ледовой переправы в Тевризском районе. По информации Города55, транспорт принадлежит лесоперерабатывающему предприятию «Альянс». Госавтоинспекторы на месте установили, что лед треснул во время движения 67-летнего водителя из рабочего поселка Тевриз в поселок Белый Яр.