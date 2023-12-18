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В Омской области на ледовой переправе под лед ушел трактор

Неудачное открытие. На ледовой переправе в Омской области под лед ушел трактор

18 декабря 2023, 12:37
Фото: УМВД России по Омской области

В Омской области на ледовой переправе под лед ушел трактор

Происшествие случилось днем 15 декабря.

Трактор провалился под лед в районе Белоярской ледовой переправы в Тевризском районе. По информации Города55, транспорт принадлежит лесоперерабатывающему предприятию «Альянс». Госавтоинспекторы на месте установили, что лед треснул во время движения 67-летнего водителя из рабочего поселка Тевриз в поселок Белый Яр.

В результате ДТП водитель не пострадал. Сейчас ледовая переправа закрыта, на месте происшествия установлены дорожные знаки, запрещающие движение.

По факту случившегося уже проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента.

«Госавтоинспекция призывает водителей не рисковать своей жизнью, выезжая на лёд в несанкционированных местах. Движение по „ледовой дороге“ возможно только при наличии дорожных знаков и специальных указателей, разрешающих движение по льду», — обратились к гражданам в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Фото: УМВД России по Омской области
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#Омск#Омская область#Новости#Переправа#Переправы#Ледовые переправы#Анастасия Баянова
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