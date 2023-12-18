Неудачное открытие. На ледовой переправе в Омской области под лед ушел трактор

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Трактор провалился под лед в районе Белоярской ледовой переправы в Тевризском районе. По информации Города55, транспорт принадлежит лесоперерабатывающему предприятию «Альянс». Госавтоинспекторы на месте установили, что лед треснул во время движения 67-летнего водителя из рабочего поселка Тевриз в поселок Белый Яр.
В результате ДТП водитель не пострадал. Сейчас ледовая переправа закрыта, на месте происшествия установлены дорожные знаки, запрещающие движение.
По факту случившегося уже проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента.
«Госавтоинспекция призывает водителей не рисковать своей жизнью, выезжая на лёд в несанкционированных местах. Движение по „ледовой дороге“ возможно только при наличии дорожных знаков и специальных указателей, разрешающих движение по льду», — обратились к гражданам в пресс-службе УМВД России по Омской области.