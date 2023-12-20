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Иллюстрация

«Я не хочу умирать в автобусе». Омск ранним утром встал в 7-балльные пробки

20 декабря 2023, 03:08
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омск в утренний час пик встал в 7-балльные пробки

Движение затруднено практически на всех основных магистралях города

Сегодня, 20 декабря, в утренний час пик на дорогах образовались 7-балльные пробки. Согласно сервису «Яндекс Пробки», движение затруднено на проспекте Маркса, улицах Жукова, Богдана Хмельницкого, Герцена, Орджоникидзе, Панфилова, на 10 лет Октября в районе центра, проспекте Мира. На Левобережье заторы на 70 лет Октября, 3-й Енисейской, Конева.

В сервисе 2Gis жители Омска оставляют комментарии о сложившейся дорожной ситуации.

«Утро начинается превосходно», — иронично заметил анонимный пользователь.
«Ищу мужа», — сообщила омичка Алена Козлова, стоя в пробке на 3-й Енисейской.
«Я не хочу умирать в автобусе», — в отчаянии поделилась Анастасия Седельникова.
«Ну что, народ, как вы там?» — спросила Анастасия Гронина.
СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Яндекс Пробки

Омичи также отметили на карте несколько ДТП: на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Лизы Чайкиной, на проспекте Маркса в районе площади Ленина, на Красном Пути напротив сквера Дружбы Народов.

Напомним, вчера после снегопада Омск сковали 8-балльные пробки посреди рабочего дня.

Пять аварий. Омск сковали восьмибалльные пробки в три часа дня
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#Транспорт#ДТП#Дороги#Пробки#Омск#Евгений Игишев#Движение#Яндекс Пробки#Улицы
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