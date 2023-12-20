«Я не хочу умирать в автобусе». Омск ранним утром встал в 7-балльные пробки

Сегодня, 20 декабря, в утренний час пик на дорогах образовались 7-балльные пробки. Согласно сервису «Яндекс Пробки», движение затруднено на проспекте Маркса, улицах Жукова, Богдана Хмельницкого, Герцена, Орджоникидзе, Панфилова, на 10 лет Октября в районе центра, проспекте Мира. На Левобережье заторы на 70 лет Октября, 3-й Енисейской, Конева.