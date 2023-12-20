«Я не хочу умирать в автобусе». Омск ранним утром встал в 7-балльные пробки

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Сегодня, 20 декабря, в утренний час пик на дорогах образовались 7-балльные пробки. Согласно сервису «Яндекс Пробки», движение затруднено на проспекте Маркса, улицах Жукова, Богдана Хмельницкого, Герцена, Орджоникидзе, Панфилова, на 10 лет Октября в районе центра, проспекте Мира. На Левобережье заторы на 70 лет Октября, 3-й Енисейской, Конева.
В сервисе 2Gis жители Омска оставляют комментарии о сложившейся дорожной ситуации.
«Утро начинается превосходно», — иронично заметил анонимный пользователь.
«Ищу мужа», — сообщила омичка Алена Козлова, стоя в пробке на 3-й Енисейской.
«Я не хочу умирать в автобусе», — в отчаянии поделилась Анастасия Седельникова.
«Ну что, народ, как вы там?» — спросила Анастасия Гронина.
Омичи также отметили на карте несколько ДТП: на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Лизы Чайкиной, на проспекте Маркса в районе площади Ленина, на Красном Пути напротив сквера Дружбы Народов.
Напомним, вчера после снегопада Омск сковали 8-балльные пробки посреди рабочего дня.