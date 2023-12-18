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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

В омском дорожном происшествии пострадал младенец

Будет проверка. В результате ДТП в Омске пострадал младенец

18 декабря 2023, 13:03
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В омском дорожном происшествии пострадал младенец

Авария произошла в районе дома № 87/4 по ул. Мельничная.

Сообщение о происшествии с пострадавшими поступило в Госавтоинспекцию сегодня, около 14:30.

На месте аварии инспекторы предварительно установили, что 34-летний водитель автомобиля «Kia» не предоставил преимущество при выезде с прилегающей территории и допустил столкновение с автомобилем «Ford Focus», которым управляла женщина 1988 года рождения.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Kia», мальчик 2023 года рождения, доставлен в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Сейчас по этому факту началась проверка.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
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