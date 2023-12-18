Будет проверка. В результате ДТП в Омске пострадал младенец

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Сообщение о происшествии с пострадавшими поступило в Госавтоинспекцию сегодня, около 14:30.
На месте аварии инспекторы предварительно установили, что 34-летний водитель автомобиля «Kia» не предоставил преимущество при выезде с прилегающей территории и допустил столкновение с автомобилем «Ford Focus», которым управляла женщина 1988 года рождения.
В результате ДТП пассажир автомобиля «Kia», мальчик 2023 года рождения, доставлен в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Сейчас по этому факту началась проверка.