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Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

По факту этого инцидента возбуждено уголовное дело

Причину смерти омской девочки из мусорного контейнера установят только через месяц

19 декабря 2023, 08:18
Фото: 1MI
По факту этого инцидента возбуждено уголовное дело

Причину гибели омской девочки из мусорного контейнера установят через месяц

Силовики назначили комплекс экспертиз, на который уйдет до полутора месяцев.

Городу55 стали известны подробности расследования уголовного дела об убийстве новорожденной девочки, тело которой нашли в мусорном контейнере на улице Малиновского. Как выяснилось, причина гибели ребенка пока не установлена.

«Причина смерти девочки будет установлена в ходе гистологических исследований, которые уже назначены в рамках уголовного дела», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

На такие экспертизы по практике у специалистов уходит от месяца до полутора месяцев.

Напомним, как уже выяснили следователи, девочка родилась доношенной и живой, потому уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

В Омске в мусорном контейнере нашли тело новорожденного
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