Причину смерти омской девочки из мусорного контейнера установят только через месяц

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Городу55 стали известны подробности расследования уголовного дела об убийстве новорожденной девочки, тело которой нашли в мусорном контейнере на улице Малиновского. Как выяснилось, причина гибели ребенка пока не установлена.
«Причина смерти девочки будет установлена в ходе гистологических исследований, которые уже назначены в рамках уголовного дела», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
На такие экспертизы по практике у специалистов уходит от месяца до полутора месяцев.
Напомним, как уже выяснили следователи, девочка родилась доношенной и живой, потому уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».