Ехали в зоопарк. В Омске автобус с детьми насмерть сбил косулю

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Published Сегодня, 09:49
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Сегодня утром, 18 декабря, на территории Кировского округа случилась авария с пассажирским автобусом. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 10:00.
По данным ведомства, автобус Higer вез 29 школьников в Большереченский зоопарк. В какой-то момент на дорогу выбежала косуля. Известно, что дикое животное погибло под колесами транспорта. Больше пострадавших в ДТП нет.
После столкновения со зверем автобус с детьми отправился в зоопарк. По факту случившегося полицейские запустили проверку. Обстоятельства и причины ДТП станут известны позже.
Отметим, что в последнюю неделю на территории города и области местные жители стали чаще видеть косуль. Они образуют стаи в холодный период и держатся ближе сельхозполям и подкормочным площадкам.
К слову, сегодня утром у ТЦ «Континент» видели стайку, которая пыталась перебежать дорогу. Одна из косуль в итоге попала под колеса легковой машины. Еще несколько животных в испуге бегали рядом со зданием и торговыми ларьками.