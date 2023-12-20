«Ходим в валенках». Замерзающие омичи оставили массу жалоб на отопление в домах

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Жители областного центра продолжают рассказывать о холоде в домах. Проблема с отоплением вновь начала беспокоить омичей. Как сообщал ранее глава минэнерго Владимир Шнипко, они возникли из-за аварийной ситуации на ТЭЦ-5.
В редакцию Город55 обратились жители дома по улице Кемеровская, 8. По их словам, холод был и в прошлую зиму, но в этот сезон проблема оказалась куда острее.
«Обогреватели работают почти 24/7, домашние уже вторую неделю болеют. Цветы комнатные позамерзали! Кто нам все это будет компенсировать? Никто! Зато за молодежную столицу голосуем. На кой-этот город-морозильник молодежи? Чтобы вступать во взрослую жизнь с хроническим циститом?» — написала в комментарии девушка.
По словам омичей, теплее в домах вообще не стало, хоть на улице и потеплело. Так, чтобы не терять тепло, дети в школе № 46 по улице Бородина учатся в верхней одежде. Известно, что в учреждении из-за холодов сократили уроки и перемены до 28 декабря.
«Весь этот отопительный сезон перестаешь думать хоть о чем-то. Каждый раз, просыпаясь, трогаешь батареи: то чуть теплее, то чуть холоднее. Как-то все это осточертело. Все радости жизни уходят на второй план. Новый год — это уют дома, а его нет», — поделилась эмоциями жительница дома у Ленинградского моста.
Есть жалобы также и от жителей Советского (проспект Мира, 10б) и Октябрьского округов (улица 5-я Кордная, 69). В последнем доме температура держится на уровне +17 градусов.
«Звонила в ТСЖ „Триод“. Мне ответили, что со вчерашнего вечера ресурсоснабжающая организация „ТГК-11“ снизила давление без объяснения причин и никакой официальной информации по этому поводу им не оставили вплоть до сегодняшнего дня», — рассказала омичка.
Сотрудники ТСЖ открыто заявили, что не знают, как поступать омичам в этой ситуации, поэтому посоветовали обратиться напрямую в АО «ТГК-11». Потребители пытались дозвониться, но безуспешно.
Кроме того, недовольны прогревом батарей и жители Чкаловского поселка, проживающие на Орджоникидзе, 273б. Аварийные службы недоступны, а у работников управляющих компаний по-прежнему нет ответа на вопросы, почему вновь отключили отопление и когда его добавят. На последнем указанном адресе также нет электричества с девяти часов утра. Местные жители так и не поняли причины отключения и сроки восстановления.
Нет нормального отопления и в доме по улице Декабристов, 110. Омичи греются с помощью обогревателей и, по их словам, ходят по квартире в валенках и теплых куртках.
Тем временем в АО «ТГК-11» говорят, что аварии на ТЭЦ-5 не было в последние два дня.