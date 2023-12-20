«Ходим в валенках». Замерзающие омичи оставили массу жалоб на отопление в домах

Кроме того, недовольны прогревом батарей и жители Чкаловского поселка, проживающие на Орджоникидзе, 273б. Аварийные службы недоступны, а у работников управляющих компаний по-прежнему нет ответа на вопросы, почему вновь отключили отопление и когда его добавят. На последнем указанном адресе также нет электричества с девяти часов утра. Местные жители так и не поняли причины отключения и сроки восстановления.