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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

иллюстрация

«Ходим в валенках». Замерзающие омичи оставили массу жалоб на отопление в домах

20 декабря 2023, 10:54
Фото: Город55
иллюстрация

Замерзающие омичи достали валенки, чтобы согреться без отопления в домах

Жалобы поступают в редакцию с самых разных уголков города,

Жители областного центра продолжают рассказывать о холоде в домах. Проблема с отоплением вновь начала беспокоить омичей. Как сообщал ранее глава минэнерго Владимир Шнипко, они возникли из-за аварийной ситуации на ТЭЦ-5.

В редакцию Город55 обратились жители дома по улице Кемеровская, 8. По их словам, холод был и в прошлую зиму, но в этот сезон проблема оказалась куда острее.

«Обогреватели работают почти 24/7, домашние уже вторую неделю болеют. Цветы комнатные позамерзали! Кто нам все это будет компенсировать? Никто! Зато за молодежную столицу голосуем. На кой-этот город-морозильник молодежи? Чтобы вступать во взрослую жизнь с хроническим циститом?» — написала в комментарии девушка.

По словам омичей, теплее в домах вообще не стало, хоть на улице и потеплело. Так, чтобы не терять тепло, дети в школе № 46 по улице Бородина учатся в верхней одежде. Известно, что в учреждении из-за холодов сократили уроки и перемены до 28 декабря.

«Весь этот отопительный сезон перестаешь думать хоть о чем-то. Каждый раз, просыпаясь, трогаешь батареи: то чуть теплее, то чуть холоднее. Как-то все это осточертело. Все радости жизни уходят на второй план. Новый год — это уют дома, а его нет», — поделилась эмоциями жительница дома у Ленинградского моста.

Есть жалобы также и от жителей Советского (проспект Мира, 10б) и Октябрьского округов (улица 5-я Кордная, 69). В последнем доме температура держится на уровне +17 градусов.

«Звонила в ТСЖ „Триод“. Мне ответили, что со вчерашнего вечера ресурсоснабжающая организация „ТГК-11“ снизила давление без объяснения причин и никакой официальной информации по этому поводу им не оставили вплоть до сегодняшнего дня», — рассказала омичка.

Сотрудники ТСЖ открыто заявили, что не знают, как поступать омичам в этой ситуации, поэтому посоветовали обратиться напрямую в АО «ТГК-11». Потребители пытались дозвониться, но безуспешно.

Кроме того, недовольны прогревом батарей и жители Чкаловского поселка, проживающие на Орджоникидзе, 273б. Аварийные службы недоступны, а у работников управляющих компаний по-прежнему нет ответа на вопросы, почему вновь отключили отопление и когда его добавят. На последнем указанном адресе также нет электричества с девяти часов утра. Местные жители так и не поняли причины отключения и сроки восстановления.

Нет нормального отопления и в доме по улице Декабристов, 110. Омичи греются с помощью обогревателей и, по их словам, ходят по квартире в валенках и теплых куртках.

Тем временем в АО «ТГК-11» говорят, что аварии на ТЭЦ-5 не было в последние два дня.

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