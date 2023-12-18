В Омске в мусорном контейнере нашли тело новорожденного

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
В пресс-службе СУ СУК по Омской области сообщили об ужасающей находке: в мусорном контейнере во дворе дома на улице Малиновского омичи обнаружили пакет с телом младенца.
Отмечается, что на теле ребенка нет видимых повреждений. Тело забрали на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Есть вероятность, что ребенок родился мертвым.
Вдобавок к этому следователи вместе с полицией разыскивают мать ребенка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Ранее Город55 рассказывал, как прохожие обнаружили живого новорожденного в кустах. Мать ребенка искали около месяца. Сейчас ребенок в безопасности.