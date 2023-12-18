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Published Сегодня, 16:10

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Updated Сегодня, 16:12

Иллюстрация

В Омске в мусорном контейнере нашли тело новорожденного

18 декабря 2023, 16:10
Фото: 1MI
Иллюстрация
Тело отправили на экспертизу, чтобы выяснить, что стало причиной смерти младенца.

В пресс-службе СУ СУК по Омской области сообщили об ужасающей находке: в мусорном контейнере во дворе дома на улице Малиновского омичи обнаружили пакет с телом младенца.

Отмечается, что на теле ребенка нет видимых повреждений. Тело забрали на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Есть вероятность, что ребенок родился мертвым.

Вдобавок к этому следователи вместе с полицией разыскивают мать ребенка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Ранее Город55 рассказывал, как прохожие обнаружили живого новорожденного в кустах. Мать ребенка искали около месяца. Сейчас ребенок в безопасности.

В минздраве Омской области рассказали о состоянии найденного в кустах новорожденного
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#Общество#Происшествия#Полиция#Омск#Розыск#Смерть#Новорожденный#Новости#Ольга Акамова#Экспертиза#Мать ребенка
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