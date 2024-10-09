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Уголовные дела

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2024
«Морально меня уничтожили»: как понять, что живешь с абьюзером
9 октября, 05:25
Отключение телевидения, наказание для экс-депутата и затопление пустыря. Омск сегодня
30 июля, 14:25
Дача с сюрпризом. Омич нашел на садовом участке закопанные человеческие останки
17 июня, 10:57
Запах гари в воздухе, нашествие звезд и подробности дела экс-министра. Омск сегодня
13 июня, 14:10
Задержка самолетов из-за погоды, свалка ртути и обвинение во взятке. Омск сегодня
7 июня, 14:40
Склонил самостоятельно. В Омске задержали полицейского за получение крупной взятки
7 июня, 14:14
Все успел за два месяца. Омич предстанет перед судом за 12 краж и пьяную езду
Дело расследовали сотрудники отдела полиции №5, 44-летний омич обвиняется сразу по четырем статьям.
4 июня, 10:31
Зарплаты фельдшеров, убийство беременной и похититель икон. Омск сегодня
3 июня, 14:13
18-летний омич оставил комментарий в соцсети и попал в список экстремистов
23 мая, 13:10
17 потерпевших. Омич продавал несуществующую мебель жителям 11 регионов
Сотрудники регионального УМВД задержали мужчину, который подозревается в 17 эпизодах мошенничества.
22 мая, 09:35
Мясо с антибиотиками, столовая без стульев и наказание за взятку. Омск сегодня
1 марта, 14:14
В Омске военному дали 5 лет за хищение шлемов на 7 миллионов рублей
Обвиняемый действовал в составе организованной группы.
14 февраля, 03:41
Наказание за убийство, свадьба без жениха и вопрос проезда. Омск сегодня
30 января, 14:55
Незаконный отлов животных, пробки из-за метели и нападение на собаку. Омск сегодня
26 января, 13:56
2023
Сбитые пешеходы и косули. Прорванные трубы. Мертвый младенец. Громкие темы недели
24 декабря 2023, 09:58
Омский СК возбудил уголовное дело после высадки ребенка из маршрутки
6 декабря 2023, 14:18
Ночь в стогу сена, погода в ноябре и табачные ларьки. Омск сегодня
2 ноября 2023, 14:21
Четыре уголовных дела. Омич взламывал замки на дачных участках и крал вещи из домов
Тайные похищения злоумышленник совершал в СНТ «Локомотив», «Тепличный-2» и «Сибирский садовод — 2».
25 октября 2023, 12:14
Поджог собутыльника, цены на хлеб и дело египтянина-бизнесмена. Омск сегодня
19 октября 2023, 13:39
В Омске будут судить работников организации за кражу 17 млн на ремонт крыши дома
Проблема неэффективного использования средств, выделенных на ремонт жилых домов, была затронута на совещании под руководством Дмитрия Демешина.
5 октября 2023, 13:07

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