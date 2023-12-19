Уплыл от конвоя. Омский суд наказал дезертира, сбежавшего из-под ареста

Суд установил, что мужчину призвали на службу по мобилизации, однако проходить он ее не хотел. В феврале этого года обвиняемый решил сбежать из воинской части, расположенной в Омске, и поселился в городе, начав «новую жизнь», но в июле его задержали сотрудники военной комендатуры.