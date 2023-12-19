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Уплыл от конвоя. Омский суд наказал дезертира, сбежавшего из-под ареста

19 декабря 2023, 08:54
Фото: Midjourney
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Омский суд наказал дезертира, решившего уплыть от конвоя

Приговор мужчине вынес гарнизонный военный суд.

Суд установил, что мужчину призвали на службу по мобилизации, однако проходить он ее не хотел. В феврале этого года обвиняемый решил сбежать из воинской части, расположенной в Омске, и поселился в городе, начав «новую жизнь», но в июле его задержали сотрудники военной комендатуры.

После чего он находился на огороженной территории военного следственного отдела по Омскому гарнизону, мужчину сопровождал канвой. Несмотря на это, он снова решил попробовать сбежать. В этот же день его задержали во время попытки пересечь реку вплавь.

В суде обвиняемый рассказал, что не хотел уклоняться от военной службы, более того, был намерен вернуться в воинскую часть, но когда узнал, что его разыскивают, побоялся уголовной ответственности и стал скрываться. В побеге из-под стражи же он полностью признал вину.

С учетом всех смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд признал мужчину виновным в дезертирстве (ст. 69 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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#Омск#Омская область#Суд#Решение суда#Новости#Судья#Передача дела в суд#Гарнизонный военный суд#Анастасия Баянова#Дезертир
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