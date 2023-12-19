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А законно ли? Омичи пожаловались на павильон, мешающий обзору водителей на дороге

19 декабря 2023, 13:42
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи рассказали о павильоне, который мешает обзору водителей на дороге

Он находится пересечении улиц Куйбышева и Масленникова.

О том, что это строение закрывает обзор водителям и мешает видеть дорогу омичи рассказали в паблике «Аварийный Омск». У автора записи есть подозрения, что павильон установлен на пересечении улиц незаконно.

«Уважаемая администрация, подскажите законно ли установлен павильон на пересечении ул. Куйбышева — ул. Масленникова? Недавно появился там и закрывает обзор перекрёстка. Явно находится в треугольнике видимости чего не должно быть», — обратился к мэрии омич.

Городская администрация пока не ответила на жалобу.

Фото: Скриншот сообщества «Аварийный Омск»

Напомним, что недавно горожане пожаловались на светофор на перекрестке ул. 25 лет Октября и ул. Рождественского, из-за которого на участке начали образовываться пробки. На ситуацию отреагировали в омском департаменте транспорта. Там объяснили, что светофор установлен для предотвращения ДТП.

Омичи рассказали о новом светофоре, создающем километровые пробки
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#Омск#Омская область#Жалобы#Закон#Новости#Жалоба#Анастасия Баянова#Павильон#Павильоны
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