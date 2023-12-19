А законно ли? Омичи пожаловались на павильон, мешающий обзору водителей на дороге

Напомним, что недавно горожане пожаловались на светофор на перекрестке ул. 25 лет Октября и ул. Рождественского, из-за которого на участке начали образовываться пробки. На ситуацию отреагировали в омском департаменте транспорта. Там объяснили, что светофор установлен для предотвращения ДТП.