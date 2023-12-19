А законно ли? Омичи пожаловались на павильон, мешающий обзору водителей на дороге

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
О том, что это строение закрывает обзор водителям и мешает видеть дорогу омичи рассказали в паблике «Аварийный Омск». У автора записи есть подозрения, что павильон установлен на пересечении улиц незаконно.
«Уважаемая администрация, подскажите законно ли установлен павильон на пересечении ул. Куйбышева — ул. Масленникова? Недавно появился там и закрывает обзор перекрёстка. Явно находится в треугольнике видимости чего не должно быть», — обратился к мэрии омич.
Городская администрация пока не ответила на жалобу.
Напомним, что недавно горожане пожаловались на светофор на перекрестке ул. 25 лет Октября и ул. Рождественского, из-за которого на участке начали образовываться пробки. На ситуацию отреагировали в омском департаменте транспорта. Там объяснили, что светофор установлен для предотвращения ДТП.