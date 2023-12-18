Звали на помощь, но никто не пришел. В Лузино мужчина жестоко избил двух подростков

Как утверждает автор поста, агрессивный мужчина недавно вышел из тюрьмы. Во время нападения на детей он находился в состоянии алкогольном опьянении. Насилию подверглись двое подростков. Они лежали на дороге и звали на помощь, но никто не пришел.