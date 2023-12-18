Звали на помощь, но никто не пришел. В Лузино мужчина жестоко избил двух подростков

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
В паблике «Инцидент Омск» появилась информация об избиении несовершеннолетних. Очевидцы запечатлели нападение и опубликовали в соцсети. Это произошло в селе Лузино.
Как утверждает автор поста, агрессивный мужчина недавно вышел из тюрьмы. Во время нападения на детей он находился в состоянии алкогольном опьянении. Насилию подверглись двое подростков. Они лежали на дороге и звали на помощь, но никто не пришел.
На видеоролике также запечатлена еще одна фигура, которая стояла поодаль и наблюдала за происходящим. По всей видимости, это приятель нападавшего, поскольку далее они удаляются вместе.
Как сообщили Городу55 в пресс-службе регионального УМВД, по данному факту проводится проверка. Агрессор вскоре будет задержан.