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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

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Updated Сегодня, 08:12

иллюстрация

Звали на помощь, но никто не пришел. В Лузино мужчина жестоко избил двух подростков

18 декабря 2023, 08:09
Фото: Город55
иллюстрация

В омском селе Лузино мужчина жестоко избил двух подростков

Сотрудники правоохранительных органов в данное время разыскивают подозреваемого.

В паблике «Инцидент Омск» появилась информация об избиении несовершеннолетних. Очевидцы запечатлели нападение и опубликовали в соцсети. Это произошло в селе Лузино.

Как утверждает автор поста, агрессивный мужчина недавно вышел из тюрьмы. Во время нападения на детей он находился в состоянии алкогольном опьянении. Насилию подверглись двое подростков. Они лежали на дороге и звали на помощь, но никто не пришел.

Фото: «Инцидент Омск»

На видеоролике также запечатлена еще одна фигура, которая стояла поодаль и наблюдала за происходящим. По всей видимости, это приятель нападавшего, поскольку далее они удаляются вместе.

Как сообщили Городу55 в пресс-службе регионального УМВД, по данному факту проводится проверка. Агрессор вскоре будет задержан.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Дети#Избиение детей#Новости#Насилие над детьми#Насилие#УМВД Омской области#Алина Ясинская
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