Нашли в мусоре. В Омске возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденного

Ранее Город55 писал о женщине, которая оставила новорожденного сына в парковой зоне в селе Одесское. Малыш лежал голый на траве и плакал. Его случайно услышала проходящая мимо женщина. Мальчик по итогу остался жив и был передан приемной семье. На поиски матери ушло много времени. Она рассказала, что второй ребенок ей был не нужен.