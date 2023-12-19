Нашли в мусоре. В Омске возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденного

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В Омске следователи возбудили уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), рассказали в пресс-службе ведомства. Накануне вечером, 18 декабря, в городке Нефтяников был найден труп новорожденного.
Его обнаружили в мусорном контейнере на улице Малиновского. Тело лежало в пакете. Как показала судебно-медицинская экспертиза, девочка родилась живой и доношенной. Эксперты еще устанавливают точную причину ее смерти, но следователи видят в этом признаки преступления.
Вместе с полицейскими они проводят расследование и пытаются отыскать мать ребенка. Жителей Омской области, которым что-либо известно об этой женщине, просят звонить по телефону доверия следственного управления 8 (3812) 395-506. Обратившимся гарантируют конфиденциальность.
Ранее Город55 писал о женщине, которая оставила новорожденного сына в парковой зоне в селе Одесское. Малыш лежал голый на траве и плакал. Его случайно услышала проходящая мимо женщина. Мальчик по итогу остался жив и был передан приемной семье. На поиски матери ушло много времени. Она рассказала, что второй ребенок ей был не нужен.