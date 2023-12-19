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Сбил на переходе. В Омске 9-летняя девочка попала под колеса автомобиля

19 декабря 2023, 04:24
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске водитель сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе

ДТП произошло в Старом Кировске на перекрестке улиц 5-я Кировская и Талалихина.

Вчера, 18 декабря, около 17 часов в Старом Кировске водитель сбил 9-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 27-летний мужчина за рулем Toyota наехал на ребенка на перекрестке улиц 5-я Кировская и Талалихина на нерегулируемом пешеходном переходе. Девочку отвезли в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 6 аварий, 7 человек получил травмы.

Ранее Город55 рассказывал, что в мусорном контейнере во дворе дома на улице Малиновского омичи обнаружили пакет с телом младенца.

В Омске в мусорном контейнере нашли тело новорожденного
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#Происшествия#ДТП#Омская область#Травма#Автомобиль#Тойота#Проверка#Пешеход#Переход#Евгений Игишев
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