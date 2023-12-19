Сбил на переходе. В Омске 9-летняя девочка попала под колеса автомобиля

По предварительным данным, 27-летний мужчина за рулем Toyota наехал на ребенка на перекрестке улиц 5-я Кировская и Талалихина на нерегулируемом пешеходном переходе. Девочку отвезли в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.