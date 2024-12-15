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Криминал

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Опасное хобби: омского студента арестовали за распространение наркотиков
8 ноября, 10:36
С тайниками в лесах: в Омской области раскрыли крупную нарколабораторию
16 сентября, 06:45
Угрожал револьвером. В Омске осудили криминального авторитета и его подельника
27 августа, 04:53
Статистика растет. Омские подростки все чаще совершают преступления
19 августа, 07:57
Ведет к Иртышу. Одна из собак взяла след пропавшей в Омске школьницы
24 июля, 07:04
До 2 лет: в Омске задержали женщину, укравшую 3 бутылки алкоголя
Украденное омичка продала за 20% от начальной цены.
14 июля, 05:17
11 лет особого режима. Омского криминального «авторитета» отправили за решетку
26 апреля, 10:12
Опасные соседи. Новосибирск стал самым криминальным городом России
31 января, 10:45
2023
Сбитые пешеходы и косули. Прорванные трубы. Мертвый младенец. Громкие темы недели
24 декабря 2023, 09:58
Бастрыкин отреагировал на обращение корреспондента Города55 об избиении его родных
23 октября 2023, 18:20
Омич избил жену и маму корреспондента «Города55» и пытался поджечь дом
23 октября 2023, 12:22
В Омской области в собственном доме нашли фермера Беккера с огнестрельным ранением
18 октября 2023, 07:38
Еще один кровавый развод. Омич зарезал жену у магазина на глазах у прохожих
4 октября 2023, 11:53
Труп мужчины в роще рано утром перепугал жителей Омска
3 октября 2023, 10:26
В Омске в собственной квартире нашли работника трамвайного депо с перерезанным горлом
27 сентября 2023, 06:03
Вывез сына в лес и угрожал ружьем. Новые детали тройного убийства в омском селе
25 сентября 2023, 13:33
Житель Омской области из-за развода застрелил брата жены и двух своих маленьких детей
24 сентября 2023, 17:14
Приземление в поле, жуткая смерть матери с детьми, итоги выборов в Омской области
17 сентября 2023, 11:03
В Омской области нашли 61-летнего мужчину с огнестрельным ранением в сердце
15 августа 2023, 09:46
Смена начальника ИК-6, 500 тыс на детский лагерь, жалобы о животных. Воскресный Омск
13 августа 2023, 14:00

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