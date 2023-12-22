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Умерла на месте. В Омске водитель сбил женщину на пешеходном переходе

22 декабря 2023, 08:34
Фото: 1MI
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В Омске водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

ДТП случилось в Кировском округе недалеко от автобусной остановки «Оазис».

Сообщение о происшествии поступило в Госавтоинспекцию сегодня, в 12:45. На месте инспекторы предварительно установили, что 51-летний водитель пассажирского автобуса «ПАЗ» сбил женщину в районе остановки общественного транспорта «Оазис» по улице Дианова. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 62-летняя омичка скончалась на месте от полученных травм, сообщили в пресс-службе омской полиции. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены во время проверки.

Ранее Город55 писал о ДТП с пешеходом на улице Богдана Хмельницкого. Там на пешеходном переходе в районе остановки Лизы Чайкиной 43-летняя женщина за рулем иномарки наехала на подростка.

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#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Авария#ДТП с погибшим#ДТП со смертельным исходом#Новости#Анастасия Баянова
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