Умерла на месте. В Омске водитель сбил женщину на пешеходном переходе

Сообщение о происшествии поступило в Госавтоинспекцию сегодня, в 12:45. На месте инспекторы предварительно установили, что 51-летний водитель пассажирского автобуса «ПАЗ» сбил женщину в районе остановки общественного транспорта «Оазис» по улице Дианова. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.