В 2024 году в Омской области тарифы за коммунальные услуги вырастут на 12,6%

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Соответствующий указ губернатор Виталий Хоценко подписал 15 декабря. В нем сообщается, что с 1 июля 2024 года для жителей всех районов Омской области и столицы региона индекс платы за коммунальные услуги изменится на 12,6%.
В ноябре правительство РФ подписал распоряжение, согласно которому средний индекс по Омской области составит 14%. Однако после этого, во время общения с жителями региона в прямом эфире, Хоценко уверил, что рост тарифов на коммуналку будет сдерживаться.
Отметим, что наш регион оказался на втором месте по росту тарифов. Показатель выше только в Забайкальском крае (15%).