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В 2024 году в Омской области тарифы за коммунальные услуги вырастут на 12,6%

19 декабря 2023, 14:33
Фото: Midjourney
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Омичам рассказали, что в 2024 году коммунальные тарифы вырастут на 12,6%

Процентный максимум для региона, определенный правительством РФ, на 1,4% больше этого числа.

Соответствующий указ губернатор Виталий Хоценко подписал 15 декабря. В нем сообщается, что с 1 июля 2024 года для жителей всех районов Омской области и столицы региона индекс платы за коммунальные услуги изменится на 12,6%.

В ноябре правительство РФ подписал распоряжение, согласно которому средний индекс по Омской области составит 14%. Однако после этого, во время общения с жителями региона в прямом эфире, Хоценко уверил, что рост тарифов на коммуналку будет сдерживаться.

Отметим, что наш регион оказался на втором месте по росту тарифов. Показатель выше только в Забайкальском крае (15%).

«На первом месте люди». В Омской области будут сдерживать рост тарифов на коммуналку
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#Омск#Омская область#Коммунальные услуги#Новости#Коммуналка#Цены на коммуналку#Индекс#Подорожание#Анастасия Баянова
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