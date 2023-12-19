Омичам рассказали, что делать, если увидели косулю в беде

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Специалисты пояснили: если вы видите животное, которое ранено или находится в бедственном положении, нужно позвонить по круглосуточному телефону — 8- 913- 968-47-55.
«Каждый случай спасения индивидуален и отрабатывается сотрудниками Минприроды Омской области, БУ „Управления по охране животного мира“, совместно с ветеринарной службой и другими профильными ведомствами», — отметили в минприроды.
Напомним, что вчера в Кировском округе школьный автобус сбил косулю во время поездки в Большереченский зоопарк. Известно, что дикое животное погибло под колесами транспорта, больше в ДТП никто не пострадал.