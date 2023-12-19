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Стало известно, что нужно делать, если увидели косулю в беде

Омичам рассказали, что делать, если увидели косулю в беде

19 декабря 2023, 11:00
Фото: Управление по охране животного мира

Стало известно, что нужно делать, если увидели косулю в беде

О правилах поведения в такой ситуации рассказали в министерстве природы Омской области.

Специалисты пояснили: если вы видите животное, которое ранено или находится в бедственном положении, нужно позвонить по круглосуточному телефону — 8- 913- 968-47-55.

«Каждый случай спасения индивидуален и отрабатывается сотрудниками Минприроды Омской области, БУ „Управления по охране животного мира“, совместно с ветеринарной службой и другими профильными ведомствами», — отметили в минприроды.

Напомним, что вчера в Кировском округе школьный автобус сбил косулю во время поездки в Большереченский зоопарк. Известно, что дикое животное погибло под колесами транспорта, больше в ДТП никто не пострадал.

Ехали в зоопарк. В Омске автобус с детьми насмерть сбил косулю
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#Омск#Омская область#Новости#Косуля#Анастасия Баянова#Косули#Сбили#Животный мир
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