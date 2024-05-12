Обрушение коллектора, паводки и северные сияния. Главные темы недели

Причина такого роста кроется и в быстром наборе уровня реками — 8 мая специалисты выяснили, что Ишим «подрос» до 15 метров и останавливаться на этом не планировал — в МЧС прогнозировали дальнейший рост уровня воды. В Усть-Ишиме люди продолжали борьбу: возводили насыпи и помогали с эвакуацией друг другу. А защититься от воды очень сложно — чтобы нарастить метр насыпи требуется 34 тысячи мешков с грунтом. Тем временем в Ашеванах ситуация обострилась еще сильнее — местных жителей стали настойчиво просить покинуть опасную территорию. Тех, кто отказался — без присмотра тоже постарались не оставлять: староста населенного пункта стал связующим звеном между оставшимися жителями и спасателями.