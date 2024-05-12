Обрушение коллектора, паводки и северные сияния. Главные темы недели

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Несчастье произошло в поселке Новоомский, 6 мая — водяной коллектор, где находилась пара рабочих, обрушился. Мужчины были заняты аварийными работами внутри коммуникаций, но в этот момент стены и перекрытие не выдержали давления грунта. К сожалению, покинуть опасную зону смог только один рабочий.
Спасатели, прибывшие на место трагедии, смогли достать из-под завалов тело второго рабочего — 49-летний слесарь получил слишком тяжелые травмы. В Следственном управлении СК РФ начали доследственную проверку по факту инцидента.
Паводок в Омской области продолжает бить все рекорды: сегодня, 12 мая, в еще двух районах области ввели режим ЧС. Но предпосылки к этому «закладывались» целую неделю.
Во вторник, 7 мая, в Усть-Ишиме начали закрываться банки — закрылось одно из двух отделений и обесточили банкомат. Кроме того — уже тогда шли первые разговоры об эвакуации. Немногим позже стало известно, что вода «постучалась» и в Большереченский район: в селе Ингалы паводок парализовал движение целой улицы. Ситуацию удалось исправить после вмешательства Прокуратуры: дорогу оперативно отремонтировали.
Цифры пострадавших домов, между тем, стремительно росли: 7 мая в Усть-Ишимском районе в зоне затопления находилось «всего» 16 домов. Пункты временного размещения, однако, тоже не пустовали — туда перебрались 13 семей. Но вода продолжала расти. В канун Дня Победы, 8 мая, под воду ушли Ашеваны: 25 домов за одну ночь оказались в воде — по словам местных жителей, стихия смогла найти путь через дамбу.
Причина такого роста кроется и в быстром наборе уровня реками — 8 мая специалисты выяснили, что Ишим «подрос» до 15 метров и останавливаться на этом не планировал — в МЧС прогнозировали дальнейший рост уровня воды. В Усть-Ишиме люди продолжали борьбу: возводили насыпи и помогали с эвакуацией друг другу. А защититься от воды очень сложно — чтобы нарастить метр насыпи требуется 34 тысячи мешков с грунтом. Тем временем в Ашеванах ситуация обострилась еще сильнее — местных жителей стали настойчиво просить покинуть опасную территорию. Тех, кто отказался — без присмотра тоже постарались не оставлять: староста населенного пункта стал связующим звеном между оставшимися жителями и спасателями.
А вместе с водой стали «прибывать» и последствия: редакции Города55 предоставили страшные кадры утонувшей домашней скотины — подобную ситуацию читатели заметили в Ашеванах. Не обошлось и без скандалов: один из представителей областного правительства в грубой форме «порекомендовал» местным жителям строить дамбы, а не подписывать петиции с требованиями найти виновных.
Начиная с 6 мая Омск «нежится» в лучах солнечного ветра: то 30 часов, то два дня подряд, а то и оказывается в фокусе сильнейшей за десяток лет «вспышки». Да, метеозависимым точно приходится нелегко, но когда солнце садится, а поток энергии задевает небо над городом вскользь — появляются очень красивые картины.
И кстати, предыдущее сияние не было последним — как считают местные астрономы, полюбоваться переливами света можно будет и сегодня ночью.