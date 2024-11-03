gorod55.ru
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Илья Скобин

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3 ноября
Смутное время, спрос на Дедов Морозов и поиски ребенка. Омск в воскресенье
3 ноября, 14:12
Главе СКР представят результаты проверки инцидента со стрельбой по омским подросткам
3 ноября, 13:38
Новая жертва «трассы смерти». Омич трагически погиб на автодороге Тюмень-Омск
3 ноября, 13:09
Экс-губернатор Омской области Александр Бурков готовит возвращение в большую политику
3 ноября, 11:43
Громкое задержание, учебный конфликт и подготовка к праздникам. Главные темы недели
3 ноября, 10:43
«Такой стыд». Омичей возмутили действия УК, замуровавшей кошек в подвале многоэтажки
3 ноября, 09:12
«Главное — нашли тебя». Омские инспекторы ДПС вернули бабушке потерявшегося внука
3 ноября, 07:55
Следователи СКР проверят действия водителя, высадившего из маршрутки 8-летнего омича
3 ноября, 06:55
В Омске разыскивают пенсионера, пропавшего более 2 месяцев назад при поездке на дачу
3 ноября, 05:32
Экс-глава омского минобразования Кротт назначен на пост первого проректора ОмГПУ
3 ноября, 04:51
Праздник все ближе. Спрос на услуги Деда Мороза среди омичей вырос на половину
3 ноября, 03:46
2 ноября
300 центнеров с гектара. В Омском районе собрали рекордный урожай картофеля
2 ноября, 09:36
31 октября
Надежность моторов на Tro-Phy-Gital-Tour обеспечивают омские масла
31 октября, 09:00
ПО «Квант»: «Мы всегда рады и открыты к новым знаниям и навыкам»
31 октября, 04:21
30 октября
Расширение проекта. «Газпромнефть-СМ» запустила первый в Казани G-Profi Expert Center
30 октября, 07:23
29 октября
К значимым результатам. «Справедливая Россия» обсудила подготовку к будущим выборам
29 октября, 10:05
27 октября
Долгожданная победа, Бобровая Луна и магнитные бури. Омск в воскресенье
27 октября, 14:28
Подрядчик найден. «Омскоблавтотранс» установит валидаторы в своих автобусах
27 октября, 14:07
Омский «Авангард» заключил контракт до конца сезона с канадцем Алексом Грантом
27 октября, 12:54
Модельщик и мастер на выкрас. Стали известны самые необычные вакансии Омска в октябре
27 октября, 12:01

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