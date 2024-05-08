Уровень реки Ишим достиг 15 метров. В Омской области затопило новые территории

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Published Сегодня, 06:50
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На сайте МЧС сегодня, 8 мая, рассказали о ситуации с половодьем в Усть-Ишимском районе. Из-за разлива реки Ишим затапливает села и деревни, жителей эвакуируют. Спасатели прогнозируют дальнейшее повышение уровня воды.
«На территории Омской области уровень воды в реке Иртыш у населенного пункта Усть-Ишим составляет 780 см. Продолжает расти уровень воды в реке Ишим — он составляет 1557 см» — сообщили в ведомстве.
На месте продолжаются работы по укреплению защитной насыпи. Ее высоту увеличили на один метр, для этого потребовалось 34 тысячи мешка с грунтом.
В селе Слободчики затопило 26 домов и 128 приусадебных участков. В пунктах временного пребывания разместили 26 человек, из них шестеро — дети. Еще 173 сельчанина отправились к родственникам.
От МЧС на месте работают 49 человек и 19 единиц техники, в том числе гусеничный плавающий транспортер ПТС-М для эвакуации населения.
Похожая ситуация складывается в деревне Ашеваны. Из населенного пункта уже вывезли 150 человек. Ранее Город55 публиковал кадры с затопленной деревней: