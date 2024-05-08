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В МЧС рассказали, что омские деревни продолжит топить из-за разлива реки Ишим

Уровень реки Ишим достиг 15 метров. В Омской области затопило новые территории

8 мая 2024, 06:50
Фото: МЧС России по Омской области

В МЧС рассказали, что омские деревни продолжит топить из-за разлива реки Ишим

Спасатели прогнозируют дальнейшее повышение уровня воды.

На сайте МЧС сегодня, 8 мая, рассказали о ситуации с половодьем в Усть-Ишимском районе. Из-за разлива реки Ишим затапливает села и деревни, жителей эвакуируют. Спасатели прогнозируют дальнейшее повышение уровня воды.

«На территории Омской области уровень воды в реке Иртыш у населенного пункта Усть-Ишим составляет 780 см. Продолжает расти уровень воды в реке Ишим — он составляет 1557 см» — сообщили в ведомстве.

На месте продолжаются работы по укреплению защитной насыпи. Ее высоту увеличили на один метр, для этого потребовалось 34 тысячи мешка с грунтом.

В селе Слободчики затопило 26 домов и 128 приусадебных участков. В пунктах временного пребывания разместили 26 человек, из них шестеро — дети. Еще 173 сельчанина отправились к родственникам.

От МЧС на месте работают 49 человек и 19 единиц техники, в том числе гусеничный плавающий транспортер ПТС-М для эвакуации населения.

Похожая ситуация складывается в деревне Ашеваны. Из населенного пункта уже вывезли 150 человек. Ранее Город55 публиковал кадры с затопленной деревней:

Эвакуировали 150 человек. В Омской области деревня ушла под воду
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#Евгений Игишев#Происшествия#Омская область#Эвакуация#Дети#Администрация#Жилые дома#Спасатели#Родственники#Усть-Ишим#Река Иртыш#Горячее питание#МЧС России
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Эвакуировали 150 человек. В Омской области деревня ушла под воду
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