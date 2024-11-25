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Чрезвычайная ситуация

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Ноябрь
«Внимание всем!»: в омских Нефтяниках прозвучат сирены
25 ноября, 06:55
Сентябрь
«Хроники Атлантиды»: как омские СНТ уходили под воду из-за золоотвала ТЭЦ-5
20 сентября, 08:50
Июнь
Омичам объяснили, для кого предназначены убежища и куда идти в случае ЧС
25 июня, 06:14
Капризное лето. Омичей предупредили о сильном ветре и дожде с грозой
3 июня, 03:03
Май
Дождь с градом и шквалистый ветер. В Омске на сутки объявили штормовое предупреждение
22 мая, 03:41
Глава Омской области рассказал, когда нормализуется ситуация в затопленном Усть-Ишиме
20 мая, 08:21
ЧС федерального уровня, громкие отставки и беды экологии. Главные темы недели
19 мая, 10:00
ЧС федерального уровня, дефицит медиков и похищение ребенка. Омск сегодня
17 мая, 14:07
Срочно. В Омской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводка
17 мая, 10:46
Спутник заснял затопленный север Омской области из космоса
15 мая, 09:54
Грозы, град и порывы ветра. Омская область столкнется с мощным ухудшением погоды
12 мая, 07:54
Апрель
Трассу Омск-Тюмень перекрыли для грузовиков из-за паводка
Проезд возможен для транспорта, задействованного в жизнеобеспечении.
30 апреля, 03:09
Глава МЧС Александр Куренков приступил к работе в Омской области
Визит федерального министра связан с подготовкой региона к пожарному сезону.
14 апреля, 11:06
На случай ЧС. Омских журналистов пригласили на учебно-практические курсы
8 апреля, 10:25
Февраль
Снежные заносы и метель. Синоптики предупредили омичей об осадках и сильном ветре
По информации от Обь-Иртышского УГМС, завтра, 4 февраля, в регионе будет снег, метель, а порывы ветра достигнут 18 м/с.
3 февраля, 10:37
Январь
«Вспомнили программу ОБЖ». Омичка рассказала о мощном землетрясении в Казахстане
23 января, 13:58
Осторожно! Омские синоптики спрогнозировали похолодание и метели в начале недели
14 января, 11:49
Декабрь 2023
Проезда нет! Трассы из Омской области перекрыли из-за мощного снегопада
25 декабря 2023, 09:52
Осторожно. Возможны ЧС. В Омске поднимется метель с мощнейшим ветром и мокрым снегом
На дорогах появятся снежные заносы, гололед и ледяная корка.
25 декабря 2023, 09:34
Новогодняя магнитная буря, фонтан из кипятка и отключение газа. Омск сегодня
8 декабря 2023, 14:16

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