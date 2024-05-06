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Под завалом человек. В Омском районе обрушился водяной коллектор

6 мая 2024, 12:19
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омском районе обрушился водяной коллектор

Обрушение коллектора произошло в поселке Новоомский Омского района, по предварительной информации, сейчас под завалом находится человек.

Сегодня, 6 мая, в поселке Новоомский Омского района обрушился водяной коллектор. Об этом сообщили в пресс-службе министерства региональной безопасности Омской области.

По предварительной информации, сейчас под завалом находится 1 человек. На месте работают спасатели БУ «Пожарно-спасательная служба Омской области».

Ранее Город55 писал, что в Омске завершились работы по разбору аварийного дома, в сносе были задействованы 5 единиц спецтехники и рабочие.

Уложились в пять дней. На Московке-2 в Омске снесли обрушившийся аварийный дом
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Пожарно-спасательная часть#Новости#Спасатель#Спасатели#Обрушение#Обрушился#Обрушение здания
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