Под завалом человек. В Омском районе обрушился водяной коллектор

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Сегодня, 6 мая, в поселке Новоомский Омского района обрушился водяной коллектор. Об этом сообщили в пресс-службе министерства региональной безопасности Омской области.
По предварительной информации, сейчас под завалом находится 1 человек. На месте работают спасатели БУ «Пожарно-спасательная служба Омской области».
Ранее Город55 писал, что в Омске завершились работы по разбору аварийного дома, в сносе были задействованы 5 единиц спецтехники и рабочие.