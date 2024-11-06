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Магнитные бури

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Ноябрь
Взрыв на Солнце: когда магнитные бури обрушатся на нас в ноябре
6 ноября, 04:48
Гипертония и метеозависимость: чем опасны резкие скачки атмосферного давления
2 ноября, 02:30
Октябрь
Гипертоникам не позавидуешь. В конце ноября Омскую область ждут природные катаклизмы
30 октября, 04:17
Долгожданная победа, Бобровая Луна и магнитные бури. Омск в воскресенье
27 октября, 14:28
Скоро жителей Омской области настигнет мощная магнитная буря
Магнитосфера будет возбуждена уже завтра, 25 октября.
24 октября, 13:01
Над Омском заметили необычной красоты комету
Ее можно было увидеть невооруженным глазом.
14 октября, 07:22
Отсутствие горячей воды, магнитные бури и дикие волки. Омск сегодня
12 октября, 14:00
Почему Омск накрывают сплошные магнитные бури и что нас ждет в 2025 году
12 октября, 08:59
Спасение ребенка, череда магнитных бурь и пробки из-за дождя. Омск сегодня
10 октября, 15:27
Снова северное сияние? В Омской области ожидается череда магнитных бурь
10 октября, 03:46
Запаситесь таблетками. Омичи замерли в ужасе, ожидая новую неприятность
9 октября, 06:38
Омичи всю ночь наблюдали за ярким северным сиянием
8 октября, 03:16
Радость метеозависимых, смертельное ДТП и выгул квадроберов. Омск в воскресенье
6 октября, 14:12
Еще чуть-чуть. Омичам рассказали, когда утихнет череда магнитных бурь
6 октября, 12:13
Омичи могут увидеть полярное сияние в ночь на воскресенье из-за мощных магнитных бурь
5 октября, 05:12
Приближение магнитных бурь, таксист-извращенец и семья миллионеров. Омск сегодня
2 октября, 15:22
Серия магнитных бурь надвигаются на Омск: когда ждать тяжелые дни
2 октября, 03:50
Сентябрь
Приготовьтесь. На омичей обрушится новый «букет неприятностей» в октябре
30 сентября, 05:13
Холодно и мокро. Синоптики предупредили омичей о наступлении крайне неприятной погоды
22 сентября, 04:57
Гипертоникам не поздоровится. На следующей неделе омичей ждет новая напасть
20 сентября, 07:16

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