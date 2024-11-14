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Усть-Ишим

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Ноябрь
После запуска авиарейсом Омск — Усть-Ишим воспользовались более 400 пассажиров
Самолеты между Омском и Усть-Ишимом, запущенные по инициативе губернатора Виталия Хоценко, за первый квартал работы уже перевезли более 400 пассажиров.
14 ноября, 11:56
Октябрь
Пострадавшие от паводка жители Омской области получат субсидии на покупку скота
30 октября, 04:10
Туман и дожди. В омском аэропорту массово задерживаются и отменяются рейсы
28 октября, 06:24
На ремонт затопленных дорог в Усть-Ишиме направят 7,8 млн рублей
18 октября, 09:41
Неблагоприятные условия. Из Омска из-за непогоды отменили рейс в Усть-Ишим
11 октября, 04:34
Сентябрь
Яркая комета, новые авиарейсы и реабилитация Владимира Ткачева. Омск в воскресенье
22 сентября, 14:26
Эксклюзив. Стало известно, кто займет место главы Русско-Полянского района вместо Огорелкова
20 сентября, 09:00
Контракт заключен до конца года. Омичам рассказали, продлят ли авиарейс в Усть-Ишим
16 сентября, 03:38
Август
Почти 300 домов на севере Омской области нуждаются в капремонте после затопления
21 августа, 05:24
Затопленные дачи, полеты в районы и возвращение «Радости». Главные темы недели
18 августа, 10:15
Первый рейс за 25 лет. В Усть-Ишим отправился самолет из Омска: видео полета
14 августа, 05:34
Ажиотаж вокруг нового маршрута: омичи раскупили все билеты на первый рейс в Усть-Ишим
13 августа, 05:52
Приводят в порядок. Администрация Омского района отчиталась о содержании дорог
Работы по содержанию и восстановлению дорог Омского района продолжаются: администрация муниципалитета отчиталась о выравнивании колей и очистке обочин от сорняков.
9 августа, 07:41
Самолеты базируются в Поповке. Названа дата запуска авиарейса Омск — Усть-Ишим
6 августа, 02:42
Волонтеры из Омского муниципального района приступили к помощи жителям Усть-Ишима
Бригады волонтеров из Омского района продолжают работу в Усть-Ишиме: основной приоритет — подготовить жилье к безопасной зимовке.
2 августа, 02:30
Июль
В пострадавшем от паводка Усть-Ишимском районе не успели просушить еще 80 домов
Просушкой домов сейчас занимаются более 150 человек. Среди них специалисты МЧС и минрегбезопасности, а также добровольцы.
26 июля, 08:59
Минприроды заплатит 7 млн рублей за установление границ затопления в Усть-Ишиме
14 июля, 12:13
Сроки срываются. Курманов прокомментировал задержку запуска рейса Омск-Усть-Ишим
2 июля, 11:17
Первый рейс отменили. Омичам объяснили, что происходит с рейсом Омск — Усть-Ишим
1 июля, 05:10
Июнь
Паузы в водоснабжении, самолет в Усть-Ишим и подорожание проезда. Главные темы недели
30 июня, 10:00

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