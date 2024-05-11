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В Усть-Ишимском районе из-за паводка утонул домашний скот

«Плавают утонувшие животные». Омичи рассказали о последствиях паводка

11 мая 2024, 05:44
Фото: Предоставлено Городу55

В Усть-Ишимском районе из-за паводка утонул домашний скот

Часть животных удалось спасти, однако по деревне Ашеваны теперь плавают трупы овец и коз.

Читатели Города55 из Усть-Ишимского района рассказали о ситуации с паводком. Деревня Ашеваны продолжает оставаться под водой. Со слов местных, в населенных пунктах утонули овцы и козы.

«Никто не помог с животными, только одни отписки от администрации. Это в Ашеванах плавают утонувшие животные», — сообщила местная жительница Диляра.
Трупы животных плавают по деревнеТрупы животных плавают по деревне
Трупы животных плавают по деревне
Фото: Предоставлено Городу55

Вода в реках Иртыш, Ишим и Туй продолжает прибывать. Местных жителей эвакуировали с затопленных территорий. В некоторых населенных пунктах сейчас можно передвигаться только на лодке.

«Продолжаем максимально укреплять насыпи, чтобы сдерживать натиск стихии. Согласно прогнозу, есть угроза затопления населенных пунктов в Тевризском и Тарском районах», — сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем тг-канале.

В Усть-Ишимском районе затопило населенные пункты Слободчики, Колпаково, Кайлы, Усть-Ишим, Ашеваны, Малая Игиза и Большая Тибендя.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Эвакуация#Паводок#Тевризский район#Тарский район#Усть-Ишимский район#Река Иртыш#Губернатор Омской области
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