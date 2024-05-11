«Плавают утонувшие животные». Омичи рассказали о последствиях паводка

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Читатели Города55 из Усть-Ишимского района рассказали о ситуации с паводком. Деревня Ашеваны продолжает оставаться под водой. Со слов местных, в населенных пунктах утонули овцы и козы.
«Никто не помог с животными, только одни отписки от администрации. Это в Ашеванах плавают утонувшие животные», — сообщила местная жительница Диляра.
Вода в реках Иртыш, Ишим и Туй продолжает прибывать. Местных жителей эвакуировали с затопленных территорий. В некоторых населенных пунктах сейчас можно передвигаться только на лодке.
«Продолжаем максимально укреплять насыпи, чтобы сдерживать натиск стихии. Согласно прогнозу, есть угроза затопления населенных пунктов в Тевризском и Тарском районах», — сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем тг-канале.
В Усть-Ишимском районе затопило населенные пункты Слободчики, Колпаково, Кайлы, Усть-Ишим, Ашеваны, Малая Игиза и Большая Тибендя.