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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Хоценко рассказал об актуальной ситуации с паводком в Омской области

Вода поднимается. Хоценко рассказал об актуальной ситуации с паводком в регионе

7 мая 2024, 13:27

Хоценко рассказал об актуальной ситуации с паводком в Омской области

Наиболее подвержен затоплению Усть-Ишимский район, там от воды пострадали 16 домов и 127 приусадебных участков.

О ситуации в Усть-Ишимском районе Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале. Так, в зоне затопления находятся 16 домов и 127 приусадебных участков в нескольких населенных пунктах. Сейчас в пунктах временного размещения расположились 13 семей.

Тем временем продолжает увеличиваться уровень воды в реках: в Иртыше он поднялся до 770 см, в Ишиме — до 1507 см. Сотрудники коммунальных предприятий, пожарно-спасательной службы, МЧС, местные жители и студенческие отряды наращивают дамбу, чтобы избежать большего затопления.

«Поставил задачу продолжать оповещение жителей района, чьи дома могут оказаться в зоне затопления, о необходимости переезда в безопасные пункты временного размещения. Ситуацию держим на контроле», — сообщил Виталий Хоценко.

Напомним, что ранее из-за обилия талых вод в в селе Ингалы Большереченского района размыло дорогу. Прокуратура провела проверку в населенном пункте, после которой внесла представление главе сельского поселения.

«Ни пройти ни проехать». В селе Ингалы под Омском из-за паводка размыло дорогу
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Паводок#Новости#Вода#Водоемы#Река#Затопления#Подтопление#Затопление#Паводковая ситуация
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