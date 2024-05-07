Вода поднимается. Хоценко рассказал об актуальной ситуации с паводком в регионе

О ситуации в Усть-Ишимском районе Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале. Так, в зоне затопления находятся 16 домов и 127 приусадебных участков в нескольких населенных пунктах. Сейчас в пунктах временного размещения расположились 13 семей.