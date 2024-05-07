Вода поднимается. Хоценко рассказал об актуальной ситуации с паводком в регионе

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
О ситуации в Усть-Ишимском районе Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале. Так, в зоне затопления находятся 16 домов и 127 приусадебных участков в нескольких населенных пунктах. Сейчас в пунктах временного размещения расположились 13 семей.
Тем временем продолжает увеличиваться уровень воды в реках: в Иртыше он поднялся до 770 см, в Ишиме — до 1507 см. Сотрудники коммунальных предприятий, пожарно-спасательной службы, МЧС, местные жители и студенческие отряды наращивают дамбу, чтобы избежать большего затопления.
«Поставил задачу продолжать оповещение жителей района, чьи дома могут оказаться в зоне затопления, о необходимости переезда в безопасные пункты временного размещения. Ситуацию держим на контроле», — сообщил Виталий Хоценко.
Напомним, что ранее из-за обилия талых вод в в селе Ингалы Большереченского района размыло дорогу. Прокуратура провела проверку в населенном пункте, после которой внесла представление главе сельского поселения.