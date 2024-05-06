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Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Во время обрушения коллектора в Омской области погиб мужчина

Не удалось спасти. Во время обрушения коллектора в Омской области погиб мужчина

6 мая 2024, 12:50
Фото: МЧС России по Омской области

Во время обрушения коллектора в Омской области погиб мужчина

Водопроводной коллектор обрушился в поселке Новоомский, сейчас на месте работают спасатели, известно об одном погибшем.

В региональном управлении МЧС сообщили, что во время обрушения водопроводного коллектора в поселке Новоомский Омского района погиб мужчина, его тело из-под завалов вытащили спасатели. В момент обрушения в здании находились двое работников, одному из них удалось выбраться.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать 12 сотрудников МЧС, они разбирают кирпичную постройку, чтобы не допустить дальнейшего обвала грунта.

Видео: МЧС России по Омской области
Под завалом человек. В Омском районе обрушился водяной коллектор
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