Не удалось спасти. Во время обрушения коллектора в Омской области погиб мужчина

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В региональном управлении МЧС сообщили, что во время обрушения водопроводного коллектора в поселке Новоомский Омского района погиб мужчина, его тело из-под завалов вытащили спасатели. В момент обрушения в здании находились двое работников, одному из них удалось выбраться.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать 12 сотрудников МЧС, они разбирают кирпичную постройку, чтобы не допустить дальнейшего обвала грунта.