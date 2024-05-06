Не удалось спасти. Во время обрушения коллектора в Омской области погиб мужчина

В региональном управлении МЧС сообщили, что во время обрушения водопроводного коллектора в поселке Новоомский Омского района погиб мужчина, его тело из-под завалов вытащили спасатели. В момент обрушения в здании находились двое работников, одному из них удалось выбраться.