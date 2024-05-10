Прогноз неутешительный. Жителей деревни в Омской области призывают эвакуироваться

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
В Усть-Ишимском районе ситуация продолжает оставаться напряженной из-за паводка. В деревне Ашеваны и других населенных пунктах северного района круглосуточно работают спасатели и МЧС. Работу служб координирует замгубернатора Алексей Ромахин. Однако, по словам губернатора Виталия Хоценко, прогноз по паводку неутешительный, вода в реке и дальше будет прибывать.
«Обращаюсь ко всем жителям села Ашеваны и всех остальных подтопленных сел, которые продолжают оставаться в затопленном населенном пункте, с просьбой незамедлительно эвакуироваться в безопасные пункты временного размещения», — отметил Хоценко.
Спасатели прошли по всем дворам затопленной деревни Ашеваны и переписали фамилии и телефоны тех, кто отказался покидать свои дома.
«Поддерживаем с ними связь. Каждый день общаемся со старостой населенного пункта», — рассказал замначальника аварийно-спасательного центра «Пожарно-спасательной службы» Омской области Леонид Болдырев.
Напомним, что теперь затопление грозит и Тевризскому району. В Тевризе, по последним данным, затопило два приусадебных участка. А на двух дорогах «Тевриз-Александровка» и «Утузы-Кузнецово» ограничили движение транспорта.