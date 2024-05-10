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Жителей Омской области призывают срочно покинуть затопленную деревню Ашеваны

Прогноз неутешительный. Жителей деревни в Омской области призывают эвакуироваться

10 мая 2024, 08:54
Фото: Телеграм-канал губернатора Виталия Хоценко

Жителей Омской области призывают срочно покинуть затопленную деревню Ашеваны

На месте круглосуточно работают экстренные службы.

В Усть-Ишимском районе ситуация продолжает оставаться напряженной из-за паводка. В деревне Ашеваны и других населенных пунктах северного района круглосуточно работают спасатели и МЧС. Работу служб координирует замгубернатора Алексей Ромахин. Однако, по словам губернатора Виталия Хоценко, прогноз по паводку неутешительный, вода в реке и дальше будет прибывать.

«Обращаюсь ко всем жителям села Ашеваны и всех остальных подтопленных сел, которые продолжают оставаться в затопленном населенном пункте, с просьбой незамедлительно эвакуироваться в безопасные пункты временного размещения», — отметил Хоценко.

Спасатели прошли по всем дворам затопленной деревни Ашеваны и переписали фамилии и телефоны тех, кто отказался покидать свои дома.

«Поддерживаем с ними связь. Каждый день общаемся со старостой населенного пункта», — рассказал замначальника аварийно-спасательного центра «Пожарно-спасательной службы» Омской области Леонид Болдырев.

Напомним, что теперь затопление грозит и Тевризскому району. В Тевризе, по последним данным, затопило два приусадебных участка. А на двух дорогах «Тевриз-Александровка» и «Утузы-Кузнецово» ограничили движение транспорта.

В зоне затопления. На севере Омской области ограничили движение на двух дорогах
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#Юлия Истомина#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Эвакуация#Новости#Усть-Ишимский район#Подтопление#Затопление#Губернатор Омской области
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