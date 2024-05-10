Прогноз неутешительный. Жителей деревни в Омской области призывают эвакуироваться

В Усть-Ишимском районе ситуация продолжает оставаться напряженной из-за паводка. В деревне Ашеваны и других населенных пунктах северного района круглосуточно работают спасатели и МЧС. Работу служб координирует замгубернатора Алексей Ромахин. Однако, по словам губернатора Виталия Хоценко, прогноз по паводку неутешительный, вода в реке и дальше будет прибывать.