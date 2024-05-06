Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Следком начал проверку после гибели человека во время обрушения коллектора

Омский следком начал проверку после смерти рабочего во время обрушения коллектора

6 мая 2024, 13:07
Фото: Прокуратура Омской области

Следком начал проверку после гибели человека во время обрушения коллектора

Региональный следком начал доследственную проверку по факту гибели рабочего во время обрушения водяного коллектора, детали произошедшего устанавливает прокуратура.

В Омской области началась проверка по факту смерти рабочего во время обрушения водяного коллектора, в обстоятельствах случившегося разбирается следственный комитет и прокуратура.

Предварительно установлено, что сегодня около 17 часов двое мужчин проводили аварийные работы в поселке Новоомский, в это время произошел обвал стены и перекрытия коллектора. В результате под завалами оказались двое работников АО «Омскоблводопровод», один из них смог выбраться самостоятельно, другой, 49-летний слесарь, получил несовместимые с жизнью травмы и скончался.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС, работу спецслужб и правоохранителей координирует зампрокурора Омского района Роман Румянцев. Идет доследственная проверка.

Под завалом человек. В Омском районе обрушился водяной коллектор
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Доследственная проверка#Смерть человека#Смерть#Смерть рабочего#Новости#Обрушение#Проверка прокуратуры#Смертельный исход#Обрушился#Обрушение здания#Проверки#Обрушение потолка
Подпишитесь
«Будем смотреть по погоде». Отопление в Омске хотят отключить 13 мая
Сегодня, 08:06
«Вся улица в страхе». Омичи пожаловались на агрессивных соседских собак на 13-й Линии
Сегодня, 08:48
Не удалось спасти. Во время обрушения коллектора в Омской области погиб мужчина
Сегодня, 12:50
Стало известно, сколько зарабатывает ректор СибАДИ Александр Жигадло
Сегодня, 12:40
Капремонт нескоро. Три омских детсада и четыре школы находятся в аварийном состоянии
Сегодня, 07:29
Мэру Омска Сергею Шелесту понадобился еще один первый заместитель
Сегодня, 09:18
"