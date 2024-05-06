Омский следком начал проверку после смерти рабочего во время обрушения коллектора

Предварительно установлено, что сегодня около 17 часов двое мужчин проводили аварийные работы в поселке Новоомский, в это время произошел обвал стены и перекрытия коллектора. В результате под завалами оказались двое работников АО «Омскоблводопровод», один из них смог выбраться самостоятельно, другой, 49-летний слесарь, получил несовместимые с жизнью травмы и скончался.