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Дамба

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2024
ЧС федерального уровня, громкие отставки и беды экологии. Главные темы недели
19 мая, 10:00
Ситуация напряженная. Один из участков трассы Тюмень — Омск начало затапливать
Водителей пока просят воздержаться от поездок по этой трассе.
27 апреля, 06:21
В соседнем с Омской областью Казахстане укрепили дамбу на Иртыше из-за угрозы паводка
15 апреля, 07:12
Ужасные находки, буйство паводка и омская «Ангара». Главные темы недели
14 апреля, 10:00
Прорыв дамбы, страшная находка в мусорке и наказание за стрельбу. Омск сегодня
12 апреля, 14:24
«Какой объем воды. Жесть!» На реке под Омском прорвало дамбу и затопило дачи
12 апреля, 04:28
Запах тухлых яиц, сила стихии и проблемное строительство. Омск сегодня
10 апреля, 14:04
2023
Хоценко рассказал о запуске воды в обмелевшую реку Оша
Решать проблему с пересыханием водоема будут ученые специалисты.
28 августа 2023, 05:16
Можно перейти вброд. Жители Омской области сообщили об обмелении реки Оша
10 августа 2023, 06:45
Прокуратура потребовала снести дамбу на реке Оша в Омской области
Плотину возвели незаконно, из-за нее река сильно обмелела.
29 мая 2023, 10:35
2022
Большая проблема. Река в Омской области пересохла из-за дамбы
Неизвестные построили дамбу из земли, из-за чего река почти высохла. Виновные до сих пор не названы.
26 августа 2022, 06:42

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