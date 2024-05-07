Пик паводка. В Усть-Ишиме из-за наводнения временно закроют отделение банка

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Из-за паводка в Усть-Ишиме некоторые учреждения были вынуждены закрыться. Об этом предупредили в администрации района.
С 9 по 13 мая отделение банка не будет обслуживать клиентов. Из-за угрозы подтопления офис будет закрыт. Важно отметить, что круглосуточный банкомат тоже приостановит свою работу. Всем жителям рекомендовали воспользоваться услугами банка сегодня и завтра.
Напомним, что вчера Виталий Хоценко объявил, что уровень воды в реке Ишим растет и приближается к опасным отметкам. Из-за этого принято решение эвакуировать жителей Усть-Ишима, чьи дома могут оказаться в зоне затопления, в пункты временного размещения. Имущество можно переместить в безопасное место, например, на охраняемый склад.
Ранее Город55 сообщал об укреплении дамбы. Работу выполняют спецбригады. Как уточнил Хоценко, средства на закупку необходимых материалов были выделены из резервного фонда правительства Омской области.