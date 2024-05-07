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Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

иллюстрация

Пик паводка. В Усть-Ишиме из-за наводнения временно закроют отделение банка

7 мая 2024, 05:32
Фото: Город55
иллюстрация

Жителей Усть-Ишима предупредили о закрытии учреждений на время паводка

Из-за паводка в Усть-Ишиме некоторые учреждения вынужденно закрылись. В администрации района предупредили, что с 9 по 13 мая один из банков не будет обслуживать клиентов, а круглосуточный банкомат приостановит свою работу из-за угрозы подтопления.

Из-за паводка в Усть-Ишиме некоторые учреждения были вынуждены закрыться. Об этом предупредили в администрации района.

С 9 по 13 мая отделение банка не будет обслуживать клиентов. Из-за угрозы подтопления офис будет закрыт. Важно отметить, что круглосуточный банкомат тоже приостановит свою работу. Всем жителям рекомендовали воспользоваться услугами банка сегодня и завтра.

Напомним, что вчера Виталий Хоценко объявил, что уровень воды в реке Ишим растет и приближается к опасным отметкам. Из-за этого принято решение эвакуировать жителей Усть-Ишима, чьи дома могут оказаться в зоне затопления, в пункты временного размещения. Имущество можно переместить в безопасное место, например, на охраняемый склад.

Ранее Город55 сообщал об укреплении дамбы. Работу выполняют спецбригады. Как уточнил Хоценко, средства на закупку необходимых материалов были выделены из резервного фонда правительства Омской области.

Ситуация критическая. Жителей Усть-Ишимского района эвакуируют из зоны затопления
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