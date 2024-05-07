Пик паводка. В Усть-Ишиме из-за наводнения временно закроют отделение банка

Напомним, что вчера Виталий Хоценко объявил, что уровень воды в реке Ишим растет и приближается к опасным отметкам. Из-за этого принято решение эвакуировать жителей Усть-Ишима, чьи дома могут оказаться в зоне затопления, в пункты временного размещения. Имущество можно переместить в безопасное место, например, на охраняемый склад.