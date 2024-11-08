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Большереченский район

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2024
Незапланированная остановка: на омской трассе перевернулась маршрутка с пассажирами
8 ноября, 07:10
Снова «уголовка: директор омского дома-интерната поселил знакомую в чужую квартиру
31 октября, 10:01
В омском зоопарке павлины ухаживают за самочками и демонстрируют им свои хвосты
Сейчас у самцов начался период ухаживания за противоположным полом для создания потомства.
23 октября, 06:29
Пострелял по-пьяни: омич получил срок за хулиганство с карабином
Житель Большереченского района Омской области получил 1 год и 6 месяцев принудительных работ за то, что устроил стрельбу из карабина возле кафе.
10 октября, 09:08
Трагическое утро: водитель погиб в аварии на трассе Омск–Тара
4 октября, 07:48
«Тьма тьмущая». В Омской области рыбаки поймали щук-гигантов
16 сентября, 04:36
Омская яхта «Сибирь» доставила в Тару огонь «Королевы спорта-2024»
12 июля, 03:34
Водитель погиб. На выезде из Омска произошло смертельное ДТП
Мужчина, находившийся за рулем авто, не справился с управлением и оказался в кювете, протаранив дерево.
7 июля, 15:18
Постарадали дети и взрослые. В Омской области столкнулись две иномарки
Авария произошла в Большереченском районе на трассе Омск-Тара.
6 июля, 07:29
Новые жертвы. В водоемах Омской области утонуло двое мужчин
Оба погибших, по информации омского МЧС, купались в необорудованных местах.
5 июля, 09:19
По собственному желанию. Глава райцентра в Омской области досрочно ушел в отставку
3 июля, 07:13
Житель Омской области утонул во время ночной рыбалки
30 июня, 04:01
Собирал валежник. В омском селе от упавшего от ветра дерева погиб 14-летний подросток
25 июня, 08:13
Опасность миновала. В двух районах Омской области сняли карантин по бешенству
Соответствующий указ глава региона подписал 21 июня.
23 июня, 05:30
Ждать до осени. В туристическом поселке Омской области благоустроят берег речки
15 мая, 06:14
Выделено 12 млн. В Омске пострадавшие от наводнения получили первые компенсации
24 апреля, 06:36
Есть погибшие. На трассе Омск — Тара перевернулся внедорожник с четырьмя пассажирами
15 апреля, 08:26
Два района на карантине. Омичей предупредили о нашествии опасных насекомых
13 марта, 03:47
2023
В Омской области три озера хотят на 25 лет отдать частным рыболовам
12 октября 2023, 06:45
Юнона и Авось. В омском Большереченском зоопарке выбрали имена для кенгуру
Победитель получил билет в зоопарк, а также сможет бесплатно забрать домой чилийскую белку Дегу или джунгарского хомячка.
9 октября 2023, 07:27

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