Экс-главу омского следкома Олега Винникова назначили на новую должность

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В субботу, 7 сентября, полпредом главы Омской области в северных районах назначили экс-главу регионального следкома Олега Винникова. Виталий Хоценко объявил об этом на еженедельном совещании регионального кабмина.
«Уверен, что его государственный опыт пригодится в решении вопросов жителей, в том числе в части работы, которая ведётся на севере региона по ликвидации последствий паводка. Олег Евгеньевич будет контролировать исполнение поручений Президента России, моих поручений и взаимодействовать с главами, помогать развивать наши территории», — сообщил Виталий Хоценко.
Отметим, что в регионе вводится институт полномочных представителей губернатора в муниципальных образованиях. Полпреды будут обеспечивать реализацию полномочий губернатора во взаимоотношениях с органами местного самоуправления.
Напомним, Винников покинул пост главы следкома в июле этого года. Он вышел на пенсию. Ту должность Винников занимал с 2019 года.