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Updated Сегодня, 04:30

Экс-главу омского следкома назначили полпредом главы региона в северных районах

Экс-главу омского следкома Олега Винникова назначили на новую должность

7 сентября 2024, 04:24
Фото: Вячеслав Крузман

Экс-главу омского следкома назначили полпредом главы региона в северных районах

Он стал первым полпредом главы региона в муниципальных образованиях.

В субботу, 7 сентября, полпредом главы Омской области в северных районах назначили экс-главу регионального следкома Олега Винникова. Виталий Хоценко объявил об этом на еженедельном совещании регионального кабмина.

«Уверен, что его государственный опыт пригодится в решении вопросов жителей, в том числе в части работы, которая ведётся на севере региона по ликвидации последствий паводка. Олег Евгеньевич будет контролировать исполнение поручений Президента России, моих поручений и взаимодействовать с главами, помогать развивать наши территории», — сообщил Виталий Хоценко.

Отметим, что в регионе вводится институт полномочных представителей губернатора в муниципальных образованиях. Полпреды будут обеспечивать реализацию полномочий губернатора во взаимоотношениях с органами местного самоуправления.

Напомним, Винников покинул пост главы следкома в июле этого года. Он вышел на пенсию. Ту должность Винников занимал с 2019 года.

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#Ольга Скворцова#Омская область#Паводок#Олег Винников#Главы районов#Виталий Хоценко#Северные районы#Органы местного самоуправления
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