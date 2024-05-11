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Published Сегодня, 03:19

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Updated Сегодня, 03:27

В центре Омска минувшей ночью наблюдали полярное сияние малинового цвета

Малиновое небо в центре города. Над Омском наблюдали северное сияние

11 мая 2024, 03:19
Фото: Макс Акимов / Inside OWSK | ОМСК изнутри

В центре Омска минувшей ночью наблюдали полярное сияние малинового цвета

Астрономы рассказали, что сияния такой интенсивности в городе не было давно.

Минувшей ночью, 11 мая, жители Омской области могли наблюдать в небе полярное сияние. Природное явление отчетливо было видно в том числе и в городе, что случается нечасто. Подробности рассказали в паблике «Астрономические наблюдения в Омске».

«Впервые в истории наблюдений (по крайней мере моих) полярные сияния в Омске перевалили через зенит, в центре города сияет малиновое небо с белыми столбами всполохов!» — поделилась Ольга Смолянкина.
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Скриншот
Фото: Астрономические наблюдения в Омске

Отметим, что на Омск обрушились две сильнейшие магнитные бури, что и вызвало северное сияния.

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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Магнитные бури#Полярное сияние#Природное явление
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