Малиновое небо в центре города. Над Омском наблюдали северное сияние

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Минувшей ночью, 11 мая, жители Омской области могли наблюдать в небе полярное сияние. Природное явление отчетливо было видно в том числе и в городе, что случается нечасто. Подробности рассказали в паблике «Астрономические наблюдения в Омске».
«Впервые в истории наблюдений (по крайней мере моих) полярные сияния в Омске перевалили через зенит, в центре города сияет малиновое небо с белыми столбами всполохов!» — поделилась Ольга Смолянкина.
Отметим, что на Омск обрушились две сильнейшие магнитные бури, что и вызвало северное сияния.