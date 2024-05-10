Берегитесь. Омичей предупредили о двух сильнейших магнитных бурях подряд

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
Специалисты лаборатории солнечной астрономии при Институте космических исследовании и Институте солнечно-земной физики сделали неутешительный прогноз. Уже завтра Землю накроет новыми магнитными бурями. Жители Омской области столкнуться с этим явлением уже ночью 11 мая.
Именно тогда солнечные массы достигнут Земли, и будут влиять на планету минимум два дня. Уровня G4 первая волна бури достигнет завтра в промежутке с 9.00 до 18.00. То же самое повторится и в воскресенье, 12 мая.
Ожидается, что выброс станет крупнейшим в нынешнем всплеске солнечной активности. В этот период можно почувствовать недомогание, тошноту, головные боли. Также в магнитные бури не исключены сбои в работе электроприборов.