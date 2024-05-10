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Published Сегодня, 04:51

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Берегитесь. Омичей предупредили о двух сильнейших магнитных бурях подряд

10 мая 2024, 04:51
Фото: Изображение Midjourney
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На Омск обрушатся две сильнейшие магнитные бури

Первая волна магнитной бури, по предварительным данным, ожидается уже завтра.

Специалисты лаборатории солнечной астрономии при Институте космических исследовании и Институте солнечно-земной физики сделали неутешительный прогноз. Уже завтра Землю накроет новыми магнитными бурями. Жители Омской области столкнуться с этим явлением уже ночью 11 мая.

Именно тогда солнечные массы достигнут Земли, и будут влиять на планету минимум два дня. Уровня G4 первая волна бури достигнет завтра в промежутке с 9.00 до 18.00. То же самое повторится и в воскресенье, 12 мая.

Прогноз на 11 и 12 мая 2024 годаПрогноз на 11 и 12 мая 2024 года
Прогноз на 11 и 12 мая 2024 года
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ики и исзф

Ожидается, что выброс станет крупнейшим в нынешнем всплеске солнечной активности. В этот период можно почувствовать недомогание, тошноту, головные боли. Также в магнитные бури не исключены сбои в работе электроприборов.

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#Юлия Истомина#Общество#Здоровье#Омск#Омская область#Россия#Новости#Магнитная буря#Солнечная активность
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