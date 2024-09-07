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Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:57

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После волны бабьего лета на Омскую область передали циклон с мощным снегопадом

Омскую область накроет волна бабьего лета, а потом циклон с мощным снегопадом

7 сентября 2024, 05:49
Фото: 1MI

После волны бабьего лета на Омскую область передали циклон с мощным снегопадом

В сентябре омичей ждут частые температурные перепады.

После череды дождей и холодов в Омскую область придет долгожданное потепление. Волна бабьего лета ждет жителей региона на следующей неделе. По прогнозу сервиса Ventusky, с 9 по 16 сентября включительно температура воздуха составит +15… +19 градусов. При этом в этот период осадков не ожидается, почти каждый день будет облачно с прояснениями.

Фото: Ventusky

Но уже с 17 сентября в регионе снова похолодает. По предварительному прогнозу, температура опустится до +13 градусов. С 18 сентября местами по области будет туманно, а к девяти вечера пятницы, 20 сентября, в регион придет циклон со снегопадом. Мощнее всего осадки ожидаются в соседней Тюмени, но и до Омской области дойдут осадки, но с меньшей интенсивностью. В ночь на субботу, 21 сентября, наш регион накроют сильные дожди со снегом и туман.

Добавим, что на ближайших выходных — 7 и 8 сентября — ожидается дождливо и облачно. Температура воздуха в эти дни не поднимется выше +14 градусов.

Стало известно, когда в Омской области прекратятся дожди и заморозки
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#Ольга Скворцова#Снегопад#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Потепление#Циклон#Туман#Осадки#Дожди#Температура воздуха#Облачность
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