Омскую область накроет волна бабьего лета, а потом циклон с мощным снегопадом

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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После череды дождей и холодов в Омскую область придет долгожданное потепление. Волна бабьего лета ждет жителей региона на следующей неделе. По прогнозу сервиса Ventusky, с 9 по 16 сентября включительно температура воздуха составит +15… +19 градусов. При этом в этот период осадков не ожидается, почти каждый день будет облачно с прояснениями.
Но уже с 17 сентября в регионе снова похолодает. По предварительному прогнозу, температура опустится до +13 градусов. С 18 сентября местами по области будет туманно, а к девяти вечера пятницы, 20 сентября, в регион придет циклон со снегопадом. Мощнее всего осадки ожидаются в соседней Тюмени, но и до Омской области дойдут осадки, но с меньшей интенсивностью. В ночь на субботу, 21 сентября, наш регион накроют сильные дожди со снегом и туман.
Добавим, что на ближайших выходных — 7 и 8 сентября — ожидается дождливо и облачно. Температура воздуха в эти дни не поднимется выше +14 градусов.