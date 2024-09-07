Омскую область накроет волна бабьего лета, а потом циклон с мощным снегопадом

Но уже с 17 сентября в регионе снова похолодает. По предварительному прогнозу, температура опустится до +13 градусов. С 18 сентября местами по области будет туманно, а к девяти вечера пятницы, 20 сентября, в регион придет циклон со снегопадом. Мощнее всего осадки ожидаются в соседней Тюмени, но и до Омской области дойдут осадки, но с меньшей интенсивностью. В ночь на субботу, 21 сентября, наш регион накроют сильные дожди со снегом и туман.