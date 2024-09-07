«Авангард» пропустил быструю шайбу, но смог обыграть «Нефтехимик»

В начале второго периода «ястребы» сравняли счет. С передачи Ивана Игумнова и Александра Яремчука шайбу забросил Михаил Гуляев. Спустя еще две минуты «Авангард» вышел вперед — 2:1. Линден Вей поразил ворота соперника. Голевую передачу отдал капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов. В середине периода игрок «Нефтехимика» Муиссу Жоэ Кристоф получил малый штраф за задержку соперника. «Авангард» не смог реализовать численное преимущество. На 37-й минуте матча в штраф-бокс отправился «ястреб» Илья Рейнгардт за выброс шайбы. Омичи смогли выстоять в меньшинстве. Счет по итогу двух периодов — 2:1.