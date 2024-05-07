«Ни пройти ни проехать». В селе Ингалы под Омском из-за паводка размыло дорогу

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в апреле в Большереченском районе из-за обильного таяния снега паводковыми водами подмыло автомобильную дорогу на улице Советской в селе Ингалы. Из-за этого жители улицы не могли безопасно пользоваться транспортом и проходить по этому участку дороги.
Прокуратура провела проверку и внесла представление главе сельского поселения Ингалинское для устранения нарушений. В результате участок дороги был отремонтирован, и автомобильное сообщение восстановлено.
Ранее Город55 сообщил, что на трассе Тюмень — Омск будет ограничено движение. Это связано с введением режима чрезвычайной ситуации в Тюменской области. Большегрузные автомобили не смогут проехать по участкам трассы с 426-го по 491-й и с 579-го километра.
Напомним, что уровень воды в реке Ишим повысился и приблизился к опасным отметкам. Из-за этого было решено эвакуировать жителей Усть-Ишима, чьи дома могут оказаться в зоне затопления, в пункты временного размещения. Сегодня в «Сбербанке» объявили о временном закрытии на период половодья.