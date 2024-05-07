«Ни пройти ни проехать». В селе Ингалы под Омском из-за паводка размыло дорогу

Напомним, что уровень воды в реке Ишим повысился и приблизился к опасным отметкам. Из-за этого было решено эвакуировать жителей Усть-Ишима, чьи дома могут оказаться в зоне затопления, в пункты временного размещения. Сегодня в «Сбербанке» объявили о временном закрытии на период половодья.