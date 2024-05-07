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Published Сегодня, 07:16

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Updated Сегодня, 07:18

иллюстрация

«Ни пройти ни проехать». В селе Ингалы под Омском из-за паводка размыло дорогу

7 мая 2024, 07:16
Фото: Город55
иллюстрация

Из-за сильного паводка в селе Ингалы Омской области размыло дорогу

В апреле в селе Ингалы из-за обильного таяния снега произошло подтопление дороги на улице Советской. Это создало опасность для жителей, которые не могли безопасно пользоваться транспортом. Прокуратура внесла представление главе сельского поселения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в апреле в Большереченском районе из-за обильного таяния снега паводковыми водами подмыло автомобильную дорогу на улице Советской в селе Ингалы. Из-за этого жители улицы не могли безопасно пользоваться транспортом и проходить по этому участку дороги.

Прокуратура провела проверку и внесла представление главе сельского поселения Ингалинское для устранения нарушений. В результате участок дороги был отремонтирован, и автомобильное сообщение восстановлено.

Ранее Город55 сообщил, что на трассе Тюмень — Омск будет ограничено движение. Это связано с введением режима чрезвычайной ситуации в Тюменской области. Большегрузные автомобили не смогут проехать по участкам трассы с 426-го по 491-й и с 579-го километра.

Напомним, что уровень воды в реке Ишим повысился и приблизился к опасным отметкам. Из-за этого было решено эвакуировать жителей Усть-Ишима, чьи дома могут оказаться в зоне затопления, в пункты временного размещения. Сегодня в «Сбербанке» объявили о временном закрытии на период половодья.

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