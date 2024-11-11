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Эвакуация

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Ноябрь
Работают спасатели: из омской «Меги» начали эвакуировать посетителей
11 ноября, 11:12
Октябрь
Задержки самолетов, эвакуация школы и прожиточный минимум. Омск сегодня
15 октября, 15:37
Срочно. В Омске внезапно эвакуировали школу
15 октября, 07:23
Эвакуация пациентов и один погибший: обрушение потолка в психдиспансере на Кубани
13 октября, 13:45
Замкнуло розетку. В омских Нефтяниках эвакуировали жильцов из-за пожара
Как рассказали в МЧС, один из жильцов, 12-летний мальчик, самостоятельно эвакуировался еще до приезда спасателей.
10 октября, 07:50
Сентябрь
Во всем виноват самогон. Омская прокуратура взяла под контроль газовый хлопок
27 сентября, 06:44
Плановые учения. Из омского ТЦ «Континент» эвакуировали людей
Такие мероприятия направлены на на защиту жизни и здоровья как сотрудников, так и посетителей торгового центра.
23 сентября, 07:53
На самом интересном месте. Омский кинотеатр «Вавилон» эвакуировали посреди сеанса
22 сентября, 13:58
«Продержали на улице около часа». Из омской гимназии эвакуировали учеников
19 сентября, 11:17
Пожар в омской пятиэтажке: 4 единицы техники и 17 сотрудников МЧС боролись с огнем
13 сентября, 11:54
Опасные работы. В Омском районе из-за подтопления придется эвакуировать жителей
Работы уже начались. Там выкопали траншею, в скором времени на место прибудет дополнительная спецтехника.
12 сентября, 08:30
Пожар в доме-интернате Омска: МЧС России инициирует расследование
12 сентября, 06:14
Август
В омской «Меге» эвакуировали посетителей
28 августа, 05:57
Подъезжают спасатели. Омичи сообщили об эвакуации торгового центра «Парк»
25 августа, 11:32
Взрыв газа в жилом доме в Кизеле: что известно на данный момент
22 августа, 08:44
Поступил звонок о незаконном вмешательстве. В Омске экстренно эвакуировали аэропорт
10 августа, 12:17
«Часть 1-го этажа ушла в подвал». В Ленинском округе Омска обрушился трехэтажный дом
9 августа, 05:35
Июль
Сгорел дотла. В Омске на остановке «Промышленная» вспыхнул автобус с пассажирами
10 июля, 03:45
Июнь
Срочно. Омичи сообщили об эвакуации торгового дома «Любинский»
Сообщение об эвакуации посетителей появилось в одном из популярных региональных Telegram-каналов города.
16 июня, 12:25
Шопинг на вертолете, эвакуация из торгового центра и приближение жары. Омск сегодня
11 июня, 14:33

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