Омский чиновник назвал пострадавших от паводка «клоунами»

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Вокруг паводка в Усть-Ишимском районе разразился скандал с участием чиновника из областного правительства Степана Огорелкова. Местные жители создали петицию с требованием разобраться, кто виноват в критической ситуации, связанной с потопом в Омской области.
Чиновник Степан Огорелков у себя на странице ВКонтакте (в настоящее время страница закрыта) прокомментировал петицию следующими словами:
«Клоуны, которые в жизни ничего не добились, вы вместо того, чтобы петиции подписывать, берите лопаты и вперед дамбы строить».
На подобную реакцию сотрудника правительства Омской области обратила внимание фотограф Кристина Васильева.
Согласно данным сайта регионального правительства, Степан Алексеевич Огорелков работает советником протокольного отдела управления организационного и протокольного обеспечения аппарата губернатора Омской области. Алексей Огорелков, вероятно являющийся отцом Степана, трудится на должности главы Русско-Полянского района с 2019 года.
«В отношении Степана Огорелкова назначена служебная проверка», — рассказали Городу55 в пресс-службе губернатора.
Напомним, в Усть-Ишимском районе затопило населенные пункты Слободчики, Колпаково, Кайлы, Усть-Ишим, Ашеваны, Малая Игиза и Большая Тибендя. Есть угрозы потопа в Тевризском и Тарском районах.