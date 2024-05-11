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Омский чиновник назвал пострадавших от паводка «клоунами»

Омский чиновник назвал пострадавших от паводка «клоунами»

11 мая 2024, 08:44
Фото: Телеграм-канал губернатора Омской области
Степан Огорелков посоветовал жителям Усть-Ишимского района строить дамбы вместо того, чтобы создавать петиции.

Вокруг паводка в Усть-Ишимском районе разразился скандал с участием чиновника из областного правительства Степана Огорелкова. Местные жители создали петицию с требованием разобраться, кто виноват в критической ситуации, связанной с потопом в Омской области.

Чиновник Степан Огорелков у себя на странице ВКонтакте (в настоящее время страница закрыта) прокомментировал петицию следующими словами:

«Клоуны, которые в жизни ничего не добились, вы вместо того, чтобы петиции подписывать, берите лопаты и вперед дамбы строить».

На подобную реакцию сотрудника правительства Омской области обратила внимание фотограф Кристина Васильева.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: ВКонтакте / Кристина Васильева

Согласно данным сайта регионального правительства, Степан Алексеевич Огорелков работает советником протокольного отдела управления организационного и протокольного обеспечения аппарата губернатора Омской области. Алексей Огорелков, вероятно являющийся отцом Степана, трудится на должности главы Русско-Полянского района с 2019 года.

«В отношении Степана Огорелкова назначена служебная проверка», — рассказали Городу55 в пресс-службе губернатора.

Напомним, в Усть-Ишимском районе затопило населенные пункты Слободчики, Колпаково, Кайлы, Усть-Ишим, Ашеваны, Малая Игиза и Большая Тибендя. Есть угрозы потопа в Тевризском и Тарском районах.

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#Евгений Игишев#Омск#Чиновник#Губернатор#Паводок#Фотограф#Правительство#Петиция#Потоп#Русско-Полянский район#Дамба#Усть-Ишимский район#Населенные пункты#Советник
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