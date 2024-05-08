Эвакуировали 150 человек. В Омской области деревня ушла под воду

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Читатели Города55 рассказали о потопе в селе Ашеваны Усть-Ишимского района. Там, минувшей ночью, 8 мая, под воду ушли жилые дома, огороды, улицы.
«Прорвало дамбу в три часа ночи в деревне Ашеваны. По прогнозам, вода еще подымется на метр», — сообщил местный житель.
Глава региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале рассказал, что в настоящий момент затоплено 25 домов и 40 приусадебных участков. Всего же в населенном пункте расположено 137 домов, проживает 224 человека.
Ночью из деревни эвакуировали 150 человек.
«Прошу всех жителей населенного пункта не рисковать и переехать в безопасное место», — призвал губернатор Виталий Хоценко.
Сегодня продолжится эвакуация жителей села Слободчики Усть-Ишимского района. Там вода проникла в 16 жилых домов и на 90 придомовых территорий.