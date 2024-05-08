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Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Из деревни в Омской области эвакуировали 150 человек из-за мощного потопа

Эвакуировали 150 человек. В Омской области деревня ушла под воду

8 мая 2024, 04:50
Фото: Предоставлено Городу55

Из деревни в Омской области эвакуировали 150 человек из-за мощного потопа

В деревне Ашеваны затопило 25 домов и 40 участков.

Читатели Города55 рассказали о потопе в селе Ашеваны Усть-Ишимского района. Там, минувшей ночью, 8 мая, под воду ушли жилые дома, огороды, улицы.

«Прорвало дамбу в три часа ночи в деревне Ашеваны. По прогнозам, вода еще подымется на метр», — сообщил местный житель.
Видео: Предоставлено Городу55

Глава региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале рассказал, что в настоящий момент затоплено 25 домов и 40 приусадебных участков. Всего же в населенном пункте расположено 137 домов, проживает 224 человека.

Ночью из деревни эвакуировали 150 человек.

«Прошу всех жителей населенного пункта не рисковать и переехать в безопасное место», — призвал губернатор Виталий Хоценко.

Сегодня продолжится эвакуация жителей села Слободчики Усть-Ишимского района. Там вода проникла в 16 жилых домов и на 90 придомовых территорий.

Ожидается подъем воды. В Усть-Ишиме затопило 180 домов во время паводка
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#Евгений Игишев#Общество#Видео#Эвакуация#Потоп#Вода#Усть-Ишимский район
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