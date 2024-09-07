В омской школе шестиклассница порезала одноклассника канцелярским ножом

Отметим, что школа №33 оказалась в пятерке учреждений, куда в этом году приняли больше всего первоклассников. По данным департамента образования, со 2 сентября туда отправилось 182 ученика, для них открыли 6 классов. Если перевести в привычное нам буквенное обозначение, то это классы от «А» до «Е».