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Published Сегодня, 03:55

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Updated Сегодня, 03:57

В Омске школьница порезала руку своему однокласснику канцелярским ножом

В омской школе шестиклассница порезала одноклассника канцелярским ножом

7 сентября 2024, 03:55
Фото: Изображение Midjourney

В Омске школьница порезала руку своему однокласснику канцелярским ножом

Полиция проводит проверку.

В омской школе №33, которая находится на Туполева, 1 на Левом берегу, в четверг, 5 сентября, произошел инцидент. Ученица 6 класса на перемене резала бумагу канцелярским ножом и поранила руку своему 12-летнему однокласснику, который находился в этот момент рядом. Со слов других школьников, между девочкой и мальчиком конфликта не было, поэтому все произошло непреднамеренно.

В полиции Городу55 подтвердили, что факту инцидента проводят проверку.

«По факту нанесения пореза 12-летнему мальчику его одноклассницей сотрудники полиции проводят проверку. Полученное повреждение руки здоровью подростка не угрожает. По результатам будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Также в городской администрации сообщили, что с родителями класса в общем чате провели профилактическую беседу. А в пятницу, 6 сентября, классный руководитель побеседовал с детьми о правилах пользования колюще-режущими предметами. Кроме того, на классных часах со всеми обучающимися проведут инструктажи по технике безопасности.

Отметим, что школа №33 оказалась в пятерке учреждений, куда в этом году приняли больше всего первоклассников. По данным департамента образования, со 2 сентября туда отправилось 182 ученика, для них открыли 6 классов. Если перевести в привычное нам буквенное обозначение, то это классы от «А» до «Е».

Ранее Город55 писал о ЧП в других школах. Так, буквально несколько дней назад, в образовательном учреждении №104 на Московке прямо посреди учебного дня обрушилась штукатурка с потолка в раздевалке. К счастью, пострадавших нет.

Названы даты школьных каникул в Омской области
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#Ольга Скворцова#Полиция#Омск#Школа#Безопасность#Проверка#Инцидент#Ученики
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