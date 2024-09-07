«В наших алкомаркетах». Вино бизнесмена Шкуренко появилось в омских магазинах

Еще в конце прошлого года омский бизнесмен Виктор Шкуренко рассказывал о планах запустить собственный бренд по производству алкоголя. Речь шла о водке, которая бы называлась «Сибирский разгуляй». Предприниматель планировал, что она появится на полках страны не раньше марта. На дворе уже сентябрь, а водку такого бренда так никто и не встречал. Однако предприниматель уже начал работу в этой отрасли и намерен стать крупнейшим федеральным импортером алкогольной продукции. О своих успехах и планах Виктор Шкуренко рассказал корреспонденту Города55 Ольге Скворцовой.