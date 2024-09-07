gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 03:00

Published Сегодня, 03:00

Modified Сегодня, 03:15

Updated Сегодня, 03:15

Грузинское вино омского бизнесмена Шкуренко появилось в алкомаркетах

«В наших алкомаркетах». Вино бизнесмена Шкуренко появилось в омских магазинах

7 сентября 2024, 03:00
Фото: Изображение Midjourney

Грузинское вино омского бизнесмена Шкуренко появилось в алкомаркетах

На этом предприниматель не собирается останавливаться.

Еще в конце прошлого года омский бизнесмен Виктор Шкуренко рассказывал о планах запустить собственный бренд по производству алкоголя. Речь шла о водке, которая бы называлась «Сибирский разгуляй». Предприниматель планировал, что она появится на полках страны не раньше марта. На дворе уже сентябрь, а водку такого бренда так никто и не встречал. Однако предприниматель уже начал работу в этой отрасли и намерен стать крупнейшим федеральным импортером алкогольной продукции. О своих успехах и планах Виктор Шкуренко рассказал корреспонденту Города55 Ольге Скворцовой.

«Мы вывели на рынок собственный винный бренд грузинского вина „Аладари“, реализуем его по всей стране! В Омске он появился в наших магазинах „Низкоцен“, и в наших собственных алкомаркетах. Что касается водки, то это все еще планы! Сегодня мы сконцентрированы на вине и коньячной продукции», — отметил Шкуренко.

Виктор Шкуренко входит в топ-100 богатейших людей Омской области. Ежегодно он поднимается в рейтинге влиятельности, оказавшись в этот раз на 32 месте. Примечательно, что два года назад он был 62-й строчке, а год назад — на 52-й.

Напомним, что в прошлом году Шкуренко также приобрел крупную компанию с алкогольной лицензией в Новокузнецке. А несколько дней назад он передал Дмитрию Шадрину сразу несколько своих активов. Однако бизнесмены все еще остаются компаньонами по торговому дому «Шкуренко» и «Холлифуду».

Ранее Город55 узнал у Шадрина, что будет с магазинами «Победа» в Омске. В настоящее время уже девятый такой супермаркет реконструируют под нидерландский бренд Eurospar.

Вместо «Победы». В Омске планируют открыть новые супермаркеты нидерландской сети
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Бизнес#Омск#Россия#Алкоголь#Новости#Импорт#Виктор Шкуренко#Вино#Водка
Подпишитесь
Экс-главу омского следкома Олега Винникова назначили на новую должность
Сегодня, 04:24
«Авангард» пропустил быструю шайбу, но смог обыграть «Нефтехимик»
Сегодня, 03:19
Внимание, пропал ребенок! В Омске разыскивают школьника со шрамом на лбу
Сегодня, 04:43
Омскую область накроет волна бабьего лета, а потом циклон с мощным снегопадом
Сегодня, 05:49
Сезон простуд. Две волны гриппа начнут «косить» омичей этой зимой
Сегодня, 06:33