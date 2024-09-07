«В наших алкомаркетах». Вино бизнесмена Шкуренко появилось в омских магазинах

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Еще в конце прошлого года омский бизнесмен Виктор Шкуренко рассказывал о планах запустить собственный бренд по производству алкоголя. Речь шла о водке, которая бы называлась «Сибирский разгуляй». Предприниматель планировал, что она появится на полках страны не раньше марта. На дворе уже сентябрь, а водку такого бренда так никто и не встречал. Однако предприниматель уже начал работу в этой отрасли и намерен стать крупнейшим федеральным импортером алкогольной продукции. О своих успехах и планах Виктор Шкуренко рассказал корреспонденту Города55 Ольге Скворцовой.
«Мы вывели на рынок собственный винный бренд грузинского вина „Аладари“, реализуем его по всей стране! В Омске он появился в наших магазинах „Низкоцен“, и в наших собственных алкомаркетах. Что касается водки, то это все еще планы! Сегодня мы сконцентрированы на вине и коньячной продукции», — отметил Шкуренко.
Виктор Шкуренко входит в топ-100 богатейших людей Омской области. Ежегодно он поднимается в рейтинге влиятельности, оказавшись в этот раз на 32 месте. Примечательно, что два года назад он был 62-й строчке, а год назад — на 52-й.
Ранее Город55 узнал у Шадрина, что будет с магазинами «Победа» в Омске. В настоящее время уже девятый такой супермаркет реконструируют под нидерландский бренд Eurospar.