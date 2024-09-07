Сухие сутки. В Омской области на один день приостановят продажу алкоголя

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В конце мая этого года, Заксобрание Омской области приняло закон о внесении изменений в регулирование розничной продажи алкоголя на территории региона: существенным пунктом нормативно-правового акта стало ограничение продажи горячительных напитков во Всероссийский день трезвости.
Как отмечается в тексте документа, с 1 сентября — даты вступления поправок в силу, до 2030 года в Омской области 11 сентября будет запрещена продажа алкоголя в течение дня — с 10 до 22 часов. «Ночные» ограничения продаж при этом также не теряют своей силы.
Примечательно, что подобный запрет не абсолютен: право на реализацию алкоголя 11 сентября сохраняется за крестьянско-фермерскими хозяйствами, ИП и организациями, признанными сельхозпроизводителями, а также при оказании ими услуг общественного питания. Кроме того, ограничения не коснутся и магазинов беспошлинной торговли.
Напомним, ранее Город55 сообщал о появлении в розничной продаже напитков собственного бренда омского предпринимателя Виктора Шкуренко. Пока что один из богатейших людей Омской области сконцентрирован на выпуске виной и коньячной продукции, но и от «водочных» планов отказываться пока не намерен.