Сухие сутки. В Омской области на один день приостановят продажу алкоголя

Как отмечается в тексте документа, с 1 сентября — даты вступления поправок в силу, до 2030 года в Омской области 11 сентября будет запрещена продажа алкоголя в течение дня — с 10 до 22 часов. «Ночные» ограничения продаж при этом также не теряют своей силы.