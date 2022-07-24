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Медведи в Омской области, возвращение коронавируса, открытие «Вкусно — и точка»

Медведи в Омской области, возвращение коронавируса, открытие «Вкусно — и точка»

Вчера, 19:20
Фото: 1MI
Главные события минувшей недели.

Медведи в Омской области

Омичи в соцсетях начали рассказывать о том, что видели медведя буквально в 20 километрах от города. Город55 начал собирать истории очевидцев. Мы также подготовили полезный гайд… на всякий случай. Что делать при встрече с медведем:

«Медведь был в 100 метрах от нас»: грибники рассказали о хищнике под Омском
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Под Омском снова пожары

В начале недели, 19 июля, жители Называевска рассказали о возгораниях. Горевший в мае город вновь охвачен огнем. Чуть позже выяснилось, угрозы распространения на жилые дома не было. Причина пожара озвучена.

А уже на следующий день тревогу забили жители поселка Одесское. Они утверждали, что в одном из жилых домов взорвался газовый баллон. Городу55 рассказали подробности происшествия в МЧС: возгорание тушили пять часов.

На фоне «горячей» повестки тревожно выглядят новости понедельника. Прокуратура обнаружила, что омское лесничество не составило план тушения лесных пожаров. 

Пометохранилище потушили, выбросы остались

Эта неделя началась с уже традиционной волны жалоб от горожан на ночные выбросы. Омичи чувствовали газ, сероводород, химию, жженую резину и гарь. Завершились семь дней аналогично! В соцсетях десятки сообщений от жителей Левого берега и Нефтяников.

20 июля эксперты российского экологического общества представили свой анализ по ситуации в Омске. Выяснилось, чаще всего жители города жаловались на стихийные свалки. На втором месте оказалось тлеющее с мая пометохранилище. К слову, вот о нем есть новости хорошие:

Тлеющее пометохранилище в Омске смогли потушить спустя два месяца
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Возвращение коронавируса

По этим новостям точно «скучали». Минувшая неделя началась с грустной вести о том, что в Омской области резко увеличилось число заболевших коронавирусом. Аналогичная ситуация произошла по всей стране. Тогда во вторник Росздравнадзор посоветовал регионам активизировать массовую вакцинацию. А уже в среду, 20 июля, омичей открыто предупреждали — грядет очередная волна коронавируса. Что произошло в нашем регионе? Не будем комментировать, просто оставим это здесь:

Все ради праздника. В Омске временно снимут последний коронавирусный запрет
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Куда пойти в Омске

18 июля в Омске открылся бывший «Макдоналдс», а ныне ресторан «Вкусно — и точка». Корреспондент Города55 побывал на открытии и узнал об отсутствии картошки фри:

«Картошки фри не будет»: в Омске вместо «Макдональдса» открылся «Вкусно — и точка»
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Если вас больше интересуют зрелищные мероприятия, то у нас хорошие новости — ближайшее время будет насыщенным.

25 июля — откроется выставка-ярмарка «АгроОмск-2022». Впервые за два года пройдет в офлайн-формате.

27 июля — первый домашний матч «Авангарда». Опытные хоккеисты выйдут на товарищескую игру с «Омскими Крыльями». Правда, билеты распродали всего за час…

5 августа — открытие выставки цветоводства «Флора». Тема: 70-летие самой выставки и 200-летие Омской области.

13 августа — концерт NILETTO. Популярный российский исполнитель выступит на Соборной площади в рамках фестиваля единоборств ШТОРМFEST.

1 октября — еще один первый домашний матч «Авангарда». Но уже в рамках КХЛ. Омичи сыграют с новосибирской «Сибирью».

Интересно, сравнятся ли городские мероприятия с частным корпоративом местного бизнесмена? Виктор Шкуренко приготовил для трех тысяч своих сотрудников настоящий праздник. Имя одного из хедлайнеров держалось в тайне до последнего. Уже во время корпоратива выяснилось, ведущим стал Иван Ургант:

Иван Ургант стал ведущим на корпоративе омского предпринимателя Шкуренко
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