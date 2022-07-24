Медведи в Омской области, возвращение коронавируса, открытие «Вкусно — и точка»

По этим новостям точно «скучали». Минувшая неделя началась с грустной вести о том, что в Омской области резко увеличилось число заболевших коронавирусом. Аналогичная ситуация произошла по всей стране. Тогда во вторник Росздравнадзор посоветовал регионам активизировать массовую вакцинацию. А уже в среду, 20 июля, омичей открыто предупреждали — грядет очередная волна коронавируса. Что произошло в нашем регионе? Не будем комментировать, просто оставим это здесь: