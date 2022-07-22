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Все ради праздника. В Омске временно снимут последний коронавирусный запрет

Все ради праздника. В Омске временно снимут последний коронавирусный запрет

Вчера, 17:37
Фото: 1MI

В Омске ради Дня города снимут запрет на проведение массовых праздников

Соответствующее распоряжение появилось на портале правовой информации.

Согласно распоряжению губернатора Омской области за подписью вице-губернатора Дмитрия Ушакова, на время проведения празднования Дня города с 22 июля по 7 августа приостанавливается действие запрета на проведение массовых мероприятий. Запрет ввели на фоне пандемии коронавируса.

В том же документе говорится, что ограничение не будет действовать 20 августа. В этот день в Омске пройдет фестиваль «Русское лето».

Отметим, что в Омской области в последние дни регистрируется всплеск заболеваемости коронавирусом. Есть вероятность, что спустя несколько недель в регионе снова введут антиковидные меры. 

#Ольга Акамова#Новости#Омск#Омская область#Коронавирус COVID-19#Мероприятие#Документ#Фестиваль#День города#Город
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