Все ради праздника. В Омске временно снимут последний коронавирусный запрет

Согласно распоряжению губернатора Омской области за подписью вице-губернатора Дмитрия Ушакова, на время проведения празднования Дня города с 22 июля по 7 августа приостанавливается действие запрета на проведение массовых мероприятий. Запрет ввели на фоне пандемии коронавируса.
В том же документе говорится, что ограничение не будет действовать 20 августа. В этот день в Омске пройдет фестиваль «Русское лето».
Отметим, что в Омской области в последние дни регистрируется всплеск заболеваемости коронавирусом. Есть вероятность, что спустя несколько недель в регионе снова введут антиковидные меры.