В Омске планируют построить дорогу, которая соединит Ленинградский и метромост

В Омске планируют построить дорогу, которая соединит Ленинградский мост и метромост, сообщили Городу55 в мэрии. Компания «Автодорпроект» провела анализ движения в центре и на Левобережье. Специалисты пришли к выводу, что строительство развязки возле метромоста только усилит пробки, и предложили другой вариант.