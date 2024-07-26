В Омске планируют построить дорогу, которая соединит Ленинградский и метромост

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В Омске планируют построить дорогу, которая соединит Ленинградский мост и метромост, сообщили Городу55 в мэрии. Компания «Автодорпроект» провела анализ движения в центре и на Левобережье. Специалисты пришли к выводу, что строительство развязки возле метромоста только усилит пробки, и предложили другой вариант.
«В качестве альтернативного варианта в принятых границах моделирования предлагается рассмотреть возможность строительства автомобильной дороги, которая соединила бы мосты Ленинградский и 60 лет Победы. Согласно экспертному заключению, этот потенциальный объект поможет снизить нагрузку на улицу 3-ю Енисейскую», — сообщили в мэрии.
Отметим, что изначально планировалось построить транспортную развязку в границах улиц Красный Путь — Орджоникидзе — Добровольского. От идеи отказались, так как это не лучшим образом скажется на дорожной ситуации.